選前出台新刺激法案渺茫 白宮：佩洛西要得太多

美國白宮新聞秘書麥肯尼 (Kayleigh McEnany) 週二 (27 日) 表示，要在 11 月 3 日大選日前出台新刺激法案的希望渺茫，因為眾議院長佩洛西要得太多。

美國白宮新聞秘書麥肯尼週一表示，民主黨的提案包括對非法移民的刺激檢查。

麥肯尼透露：「當有像佩洛西這樣的眾議院長，看到他們提出的提議，並且至今仍然存在的時候，(選前出台新刺激法案的) 機會是微乎其微的。」

麥肯尼提到：「這並不是嚴重的問題，如果我們是在為美國人民提供經濟刺激，這項措施應只是為美國人、美國公民。所以決定權在她身上。」

共和黨長期批評民主黨推出的法案規模過高，還將「少數想法」的非法移民刺激檢查，列入到新刺激法案內。

佩洛西希望在選前與白宮達成協議 (圖片：AFP)

佩洛西發言人週一透露，佩洛西希望在選前達成協議。白宮表示，對州和地方政府的援助一直是談判的主要的癥結點。

眾議院長佩洛西週一與財政部長梅努欽會談後抨擊，川普政府拒絕接受民主黨針對新冠測試的紓困計畫，儘管梅努欽曾在十多天前表態願意接收。國會與白宮迄今未能消弭重大分歧。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週一表示，談判進度已放緩，但仍繼續。