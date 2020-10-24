台積電會接受英特爾委外代工？投行：英特爾須有所犧牲

週五 (23 日) 英特爾最新財報顯示，資料中心業務顯見疲態，華爾街投行警告，英特爾的問題可能才剛剛開始，研判英特爾必須有所犧牲，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 才會接受英特爾委外代工。

英特爾週四公布會計年度第三季 (9/26 止) 獲利、營收約略符合預期，但資料中心業務顯見疲態，週五英特爾 (INTC-US) 大跌 10.58% 至每股 48.20 美元，成為道瓊、費半成分股中最大拖累。

英特爾單日走勢圖。 (圖片：investing)

英特爾執行長史旺稱，明年 1 月才會決定是否外包、轉單晶片，並未提供太多有關業務轉型計劃的答案。

投行 Jefferies 分析師 Mark Lipacis 於一份題為「台積電是否會接受英特爾委外轉單？」的研究報告中探討類似話題，結論是「可能會」，但前提是英特爾要做出一些犧牲。

Mark Lipacis 寫道：「在英特爾努力追趕台積電之際，如果台積電同意生產英特爾 CPU，那麼台積電實際上能幫助該公司扭虧為盈，並從台積電增長最快的客戶 (AMD 和 Nvidia) 那奪取市佔。基於戰略目的，我們認為，只有在英特爾同意放棄晶圓製造的情況下，台積電才會用其領先製程生產英特爾 CPU。」

台積電是否會接受英特爾委外轉單？投行 Jefferies 認為可能會。(圖片：AFP)

美國銀行分析師 Vivek Arya 認為，英特爾製造問題不易解決，尤其是考慮到晶片行業競爭環境的加劇。

Vivek Arya 提到：「我們欽佩英特爾地位、投資組合廣度、資產負債表 /(自由現金流) 和基於美國的戰略性製造。然而，執行路線的不確定性可能會繼續侵蝕英特爾在 PC / 資料中心 80% 至 85% 市佔，並限制每股純益 (EPS) 的成長。」

Vivek Arya 警告說：「更快、更靈活的無晶圓廠對手，例如 Nvidia (NVDA-US)、AMD (AMD-US)，和基於 ARM 的供應商，及其他能夠利用晶片代工生態系統的公司。我懷疑，英特爾的規模是否會在尋找晶片代工合作夥伴時構成挑戰？不清楚何時會做出決定？英特爾將部分或全部走向無晶圓廠將會持續多久？同樣不清楚的是，是否有任何一家代工企業擁有生產英特爾數百億美元規模的電晶體的閒置產能，或者願意在一小段時間內改進競爭對手內部流程，然後留下一個空工廠。」

投行 Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 重申對英特爾看空的看法，明年英特爾可能會變得更糟，因其在 PC 業務方面面臨嚴峻競爭，且毫無疑問市佔會被 AMD 奪走。

美國銀行將英特爾股票評級從「持有」降至「跑輸大盤」，目標價從 60 美元下調至 45 美元。

Jefferies 維持英特爾股票評級「持有」，目標價格從 54 美元下調至 50 美元。

Bernstein 將英特爾股票評級從「持有」降至「跑輸大盤」，目標價從 45 美元下調至 40 美元。

FactSet 數據顯示，至少有 15 位分析師下調英特爾目標價。華爾街 40 位分析師中有 12 位給予「買入」評級，18 位給予「持有」評級，10 位給予「賣出」評級，平均目標價為 54.64 美元。