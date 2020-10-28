【袁志峰專欄】滙豐見底回升 加強恒指抗跌力

10 月 28 日推介 - 龍源電力 (916), 上日收市 $5.20



1) 股市前景

恒指昨日跌幅温和，主要受權重股滙豐 (5) 及騰訊 (700) 急升所抵消，事實上大部份板塊呈獲利回吐，成交增加。歐美股市疲弱最終會否拖累港股向下調整有待觀察，企業三季度業績尤其是內銀股以及五中全會可否有利好消息值得期待，筆者認為螞蟻集團 (6688) 上市前大市急跌機會不大，維持後市看好的判斷。

今天推介是龍源電力 (916)，中國新能源發展在「十四五規劃」下有極大機會提速，以達成 2060 前實現碳中和的目標，龍源電力主要從事風力發電業務，明顯受惠。公司今年首三季收入約為人民幣 199.9 億元 (單位下同)，同比增長 0.2%，盈利約為 39.0 億元，同比增長 11.1%，較上半年同比增長 4.0% 高 6.1 個百分點。現價對應市盈率 8.6 倍，市賬率 0.78 倍，估值便宜，建議買入，目標價 6.1 元，止損價 5.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指低開低走，早盤最多跌 317 點，午後因滙豐 (5) 業績優於預期而反彈，收報 24787 點，跌 131 點或 0.5%。成交額按日升 17% 至 1305 億元，10 月以來日均成交額 1127 億元。港股通南向資金淨買入 67 億元，10 月以來淨買入 443 億元。

藍籌股 12 升 38 跌。滙豐 (5) 及騰訊 (700) 分別漲 5% 及 4%，是升幅最大藍籌，後者更創歷史新高。其次是藥明生物 (2269) 及舜宇光學 (2382) 皆漲 3%。華潤置地 (1109)、中國人壽 (2628) 及中海油 (883) 跌 4%-5%，是表現最差成份股。其次是工商銀行 (1398)、建設銀行 (939)、小米 (1810) 及碧桂園 (2007) 皆跌逾 3%。

恒生科技指數升 0.8%，成份股 17 升 13 跌。大型科技股漲跌不一。恒騰網絡 (136) 及心動公司 (2400) 是表現最好成份股，分別升逾 9% 及 7%。阿里健康 (241) 發盈喜，升逾 3%。貓眼娛樂 (1896)、FIT HON TENG(6088) 及同程藝龍 (780) 是表現最差成份股，分別跌逾 6%、5% 及 4%。

板塊方面，香港銀行股普漲。恒生銀行 (11) 及渣打銀行 (2888) 升逾 1%。中資金融股、內房、汽車、航空、太陽能及風電股下跌。中國太平 (966)、中國財險 (2328) 及新華保險 (1336) 跌逾 3%。8 大市值內銀股平均跌 3.2%。中信証券 (6030) 及中金公司 (3908) 跌逾 4% 及 5%。3 大航空股平均跌 3.7%。中國恒大 (3333)、世茂集團 (813) 及融創中國 (1918) 跌 4%-5%。長城汽車 (2333) 及華晨中國 (1114) 瀉 4%-5%。

周二上証指數低開 0.3%，隨後低位震盪，午後做好，收報 3254.32 點，升 0.1%。深証成指升 0.6%，科創 50 指數升 2.2%。滬深兩市總成交約 6300 億元 (人民幣，下同)。滬深股通北向資金淨賣出 46 億元，連續 8 日淨賣出，10 月以來淨買入減至 37 億元。

3) 上日美股市況總結

周二美股三大指數漲跌不一。道指收報 27463 點，跌 222 點或 0.8%。標指跌 0.3%，納指升 0.6%。美匯指數跌 0.1%，收報 92.96。現貨金價升 0.3%，收報 1908 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

港匯觸及 7.75 強方兌換保證水平，金管局被動承接美元沽盤，向市場注入 254 億元，銀行體系結餘至周四 (29 日) 將增至 4433 億元，較 9 月底多 1997 億元。(信報)

5) 新股訊息

螞蟻集團 (6688) 首日招股反應空前熱烈，昨天獲多間銀行及券商合共借出約 2173 億元孖展額，相當於公開發售超購 64 倍；國際配售不足一日亦獲大幅超購，並提早一日於今天截飛。(信報)

6) 個股訊息

滙豐控股 (5) 第三季稅前利潤按年跌 36%，按季則飆升 1.82 倍，勝預期。集團稱，將考慮是否就 2020 年派發一次較為保守的股息。(信報)

中國平安 (2318) 公布，今年第三季股東應佔淨利潤 343.6 億元 (人民幣，下同)，按年升 7.7%。期內，收入 3118.4 億元，按年增長 11.3%。今年首三季，集團壽險及健康險新業務價值 428.4 億元，按年減少 27.1%。(信報)

金蝶國際 (268) 主席徐少春以每股 20.1 元至 20.5 元，減持 3000 萬股，套現 6.03 億至 6.15 億元。每股作價較昨日收市價 21.35 元，折讓 4.0% 至 5.9%。(信報)

龍源電力 (916) 宣布，今年首三季股東應佔利潤 39.0 億元 (人民幣，下同)，按年增長 11.1%。期內，收入 199.9 億元，按年增長 0.2%。(信報)

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