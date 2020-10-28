基金開箱文》先機環球動態債券 如何獲得厚愛？

全球股票從今年低點以來，漲幅超過 30%，市場前仆後繼地湧向風險資產。但有一檔專門投資在優質債券的先機環球動態債券，卻默默地得到台灣投資人的喜愛。以高品質債券的穩健報酬率，通常難以得到矚目，為什麼這檔基金卻能嶄露頭角？

1. 先機環球動態債券，投資了什麼？

基金專注在投資於全球信評較高的美元優質債券（平均信評 BBB+），這些資產的特色是報酬率長期穩健，且波動率低，相當適合穩健的投資人，或者適合用來平衡手上有過多積極部位的風險，也是經濟前景有較多不確定性時的好選擇。

資料來源：基金月報，「鉅亨買基金」整理，資料截止 2020/8/31。

相較於同類基金多集中在美國地區，基金在其他地區的布局很高，真正達到國家風險分散。

2. 基金績效比一比

由於債券較為積極的操作價差、匯率，因此長期績效較同類基金更突出，今年以來全球綜合債券上漲 6.31%，但基金上漲了 10.2%，基金在超過一年以上的績效皆居第一名。波動度也能維持相對較低，3、5 年的年化標準差為 4.37% 和 3.96%。以夏普值來看，基金三年期年化夏普值為 0.94，是同類組的第一名。

在過去 10 個完整年度內，也僅有 4 次基金表現落後同類平均，有 6 次是表現超群。最差的年度下跌是 2018 年的 - 2.1%，而基金從 2002 年 4 月成立至今，平均的年化報酬為 4.88%（截至 2020/9/30，績效以美元計算），這樣的投資報酬對於穩健的投資人來說相當不錯。

3. 加上基金對投資組合的效果

然而，目前的市場狀況許多投資人希望可以再提高預期報酬率，因此布局了許多股票部位。而搭配先機環球動態債券基金，更可以達到這樣的預期目標。投資股市最怕遇上較大幅度的修正，若將基金當作核心部位持有 50%，基金逆風上漲的特性就可以大幅平衡股市的波動。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截止 2020/9/30，績效以美元計算。全球股、基金各半假設於每年年底進行再平衡，指數採 MSCI 全球股市總報酬指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

若是以這樣的方式由基金成立時開始投資，與單純持有全球股市的年化報酬率相似（6.3% 和 6.9%），可是最大下跌幅度卻從 - 53.6% 降至 - 29.6%，波動度也從單純持有全球股市的 16.7% 降至 8.5%。

4. 配息率比一比

由於殖利率只剩下 1.5 - 2% 左右（此處指美銀美林全球投資級債券指數，2020/10/22），通常優質債券的配息率都不盡理想，但先機環球動態債券配息率有高達 4.4%，且也沒有犧牲績效表現。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截止 2020/9/30，績效以美元計算。同類基金指的是晨星全球債券 - 美元避險類別台灣核備可銷售之美元月配息基金。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

優質債利差近低點，靈活操作更有利

先機環球動態債券基金投資的優質債券，有助投資人長期創造較為穩健的績效，同時對於手上積極增加股票部位的投資人，也能提高投資組合的 CP 值。基金透過靈活的策略操作，有機會提高預期報酬率，並且基金有提供較高配息的級別，對於喜歡優質資產且同時有現金流需求的投資人，是不錯的選擇。

鉅亨精選基金

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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