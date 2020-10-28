可成Q3毛利率回升 法人估明年可重返30%

金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 第三季受匯損與一次性稅負影響，獲利不如市場預期，但本業毛利率、營益率皆創下 7 季來新高，法人看好，明年出售獲利較差的泰州廠後，毛利率可望回升至 30% 以上。

法人指出，可成第三季受惠筆電、平板營收比重提升，產品組合優化，加上營收規模較第二季放大，及成本控管優化與折舊下滑，毛利率、營益率達 28.9%、22.7%，雙雙創下 7 季來新高。

可成第四季營收則估與上季持平，法人指出，由於可成泰州兩廠將在第四季完成交割，營收因此受影響，不過，由於泰州兩廠僅貢獻 2019 年稅後純益 4.2%、2020 年上半年也僅 13.5%，顯現泰州兩廠獲利能力明顯低於平均水平，未來出售後，將改善獲利結構。

展望明年，法人認為，可成未來將資源放在筆電、平板與車用業務上，且因三領域獲利表現較佳，雙率皆可望優於今年，估毛利率達 30.9%、營益率達 23.4%，可望挑戰近三年新高。

法人預計，可成明年營收估年減 35%，每股稅後純益則約 18 元，且因處分泰州兩廠將貢獻每股稅後純益 25-26 元，公司將具備充足現金部位可進行下一步投資，甚至是未來幾年配息。