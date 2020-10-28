台股跌破12800點 三大法人賣超136.93億元 外資連4天倒貨

台股今 (28) 日開平走低，午盤過後電子族群賣壓湧現，拖累指數一度跌逾百點，回測季線，不過，終場前最後一盤獲得低接買盤進場，跌幅快速收斂，收在 12793 點，下跌 81 點，三大法人聯手賣超台股 136.93 億元，外資已連 4 賣。

觀察籌碼面，外資今天持續賣超 72.12 億元，呈現連 4 賣；投信賣超 9.02 億元；自營商同步賣超 55.79 億元，三大法人聯手賣超 136.93 億元。

電子權值股今日為殺盤重心，台積電一路在平盤下震盪，終場跌 0.6%，收在 444 元；鴻海及大立光賣壓沉重，均重挫逾 2%，分別收在 78.3 元、3100 元；聯電也成為空方狙擊的目標，下跌 2.5%，收 32.65 元；聯發科尾盤跌幅縮小至 0.6%。

其他權值股方面，面板雙虎友達、群創及日月光投控、中租 - KY 等跌逾 2%，南亞、台塑、台化均震盪下挫；不過，廣達、穩懋、亞泥、巨大及群光等零星個股仍獲得資金點火。

法人認為，國際新冠肺炎疫情仍在惡化，美國大選前紓困案通過機率渺茫，市場觀望氣氛濃厚，預期台股將在月線附近盤整。

