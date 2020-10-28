外資近2日大買元大台灣50反1達30萬張 調節聯電逾6萬張

台股今 (28) 日表現疲弱，電子權值股成壓盤重心，終場下跌 81.26 點，收在 12793.75 點。三大法人同站賣方，賣超金額寫近 21 個交易日以來最大量；外資期現貨不同調，現貨大買元大台灣 50 反 1 達 15.4 萬張，近 2 日買超逾 30 萬張，並回頭轉買旺宏、華邦電超過 1 萬張，聯電則遭外資連 2 賣、共賣超 6.1 萬張，金融族群也再度成為外資狙擊標的。

三大法人方面，外資今日持續賣超台股 72.12 億元後，連 4 賣，投信賣超 9.02 億元，自營商同步賣超 55.79 億元，三大法人共賣超 136.93 億元，為近 21 個交易日賣超金額最大量。

期貨方面，外資加碼多單 1393 口，多單未平倉口數增至 30481 口；投信增持空單 1330 口，空單未平倉口數增至 40746 口；自營商增持空單 560 口，多單未平倉口數降至 14707 口。

外資今日大舉布局反向 ETF，大買元大台灣 50 反 1 達 15.4 萬張，長榮再獲外資轉買、買超 1.8 萬張，記憶體族群旺宏、華邦電同獲外資回頭轉買，分別敲進 1.7 萬張、1 萬張，中興電也獲買超 1.7 萬張。

觀察其他外資買超標的，ETF 包括元大滬深 300 正 2、街口 S&P 黃豆，均獲外資搶進，電子股宏碁、台達電、穩懋，傳產股國產、東和鋼鐵、中鋼，及金融股京城銀、台新金也獲外資買超逾 2000 張。

外資賣超方面，聯電持續成外資提款標的，遭大賣 3.1 萬張，近 2 日已遭賣 6.1 萬張，友達遭賣超 2.1 萬張，富邦 VIX 也遭調節 1.3 萬張，台積電、長榮航、中信金與鴻海均遭賣超逾 8000 張。

觀察外資賣超標的，電子股方面，面板族群包括友達、群創、彩晶，PCB 族群南電、欣興均遭外資調節。金融股也遭外資狙擊，中信金、兆豐金、富邦金、第一金、臺企銀、開發金、新光金、玉山金、元大金，均遭賣超逾 2000 張。

國泰證期分析師蔡明翰指出，台股雖然拉回，但由於企業第四季表現持穩，指述回測月線後，下檔仍會有明顯支撐，預期在美國總統大選不確定因素消除前，台股上檔具有一定壓力，短線將維持月線附近震盪整理。