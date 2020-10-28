〈藥華藥仲裁案〉執行長看股價受到委屈 將祭庫藏股買回3200張

藥華藥 (6446-TW) 與國際藥廠 AOP 的仲裁案，藥華藥需支付 AOP1.42 億歐元 (約新台幣 48 億元)，導致近期股價走勢疲弱，執行長林國鐘今 (28) 日表示，公司股價明顯受到委屈，今日董事會已通過，將實施 3200 張庫藏股，買回價格區間 57-126 元。

林國鐘指出，兩家公司合約爭議尚未結束，且已找國際律師進行後續談判、尋找國際協助，並以股東利益優先，且仲裁案不影響後續藥證取得時間。

藥華藥為激勵員工、提升員工向心力，擬買回公司股份轉讓予員工，自 10 月 29 日起至 109 年 12 月 28 日止，買回 3200 張庫藏股，買回價格區間 57-126 元，股價低於區間價格下限，將繼續買回。

藥華藥表示，預定買回股份占公司已發行股份總數之比率，若以每股 126 元買進 3200 張計算，買回股份總金額上限 4.03 億元。

林國鐘強調，由於與 AOP 的授權合約未中斷，未來持續與對方拓展歐洲、美國市場，據 AOP 近期報告顯示，AOP 今年全年營收超過 50 億元，明年上看 67 億元，2030 年有望超過 330 億元，有助公司未來營運同步成長。