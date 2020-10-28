二廠變更建置計畫 永昕追加預算 今年資本支出逾13億元

永昕 (4726-TW) 今 (28) 日公告，由於二廠建置規劃變更，董事會決議通過追加資本支出 3.04 億元，今年資本支出預算為 13.1 億元，二廠將於 2021 年底完工、2022 年投產。

永昕指出，因二廠建置規劃變更，需增加機電設備容量，工程單位造價同步上漲，董事會今日通過追加資本支出預算，總預算金額從 10.06 億元，增加至 13.1 億元。

永昕二廠規劃兩條哺乳類動物細胞產線及獨立細胞治療產線，其中，哺乳類動物細胞產線初期產能約 4000 公升，產能滿載上看 1.2 萬升，建置完成後，整體產能將較現有產能擴增 5 倍。

永昕今年積極優化既有一廠產線，其中，產線一為細胞治療與無菌充填線，預計年底前完成產線升級；產線二為哺乳細胞產線，將增設 500 公升產線，總產能提升至 3000 公升，年批量從 8 批次增加至 15 批次；產線三則擴增微生物產線，因應日本客戶需求，將新增 200 公升發酵槽。

另外，與國光生 (4142-TW) 的新冠疫苗合作案，永昕日前表示，由於尚未得知疫苗施打狀況，後續還需觀察疫苗內的抗體濃度，若疫苗開發順利，初步估計，2000 公升產能單次可生產 100-150 萬支疫苗，目標明年過年前可先生產 3 個批次，約 300-450 萬支。