提前部署年輕人才 外銀暑期實習生招募計畫開跑

搶年輕新血人才外銀動起來，渣打、花旗 (台灣) 銀行近期陸續對外招募明 (2021) 年暑期實習生與儲備幹部，兩家外銀預計分別招募 24 名新血加入，向有志進入金融業發展的年輕人招手，提前部署優秀人才。

花旗 (台灣) 銀行今年招募計畫打破往年慣例，將暑期實習生與儲備主管校園說明會全部改為線上進行，並將於 10 月底起展開線上徵才說明會，希望透過數位化的方式接觸更多年輕學子，有意參與徵選者可在 11 月 22 日前上網登記報名。

花旗表示，暑期實習生將在明年暑假透過 10 週專案執行訓練，實際了解金融業實務運作，並能透過線上課程和遠距視訊，與全球或亞太區高階主管及其他國家的實習生交流互動。

花旗表示，表現出色的實習生還有機會直接轉為 2022 年儲備主管，在畢業前便提前取得成為跨國銀行未來接班人的門票。

花旗 (台灣) 銀行董事長莫兆鴻表示，近年來花旗的暑期實習生直接轉為儲備主管的比例逐年提高，以今年來說，高達 74% 的花旗台灣的暑期實習生已獲錄取為明年的儲備主管，是花旗儲備主管重要人才來源。

因應數位金融科技快速發展，花旗近年來徵才觸角延伸至非金融商管科系學生，廣納多元背景的人才，尤其歡迎資管、數據、理工、大眾傳播科系等青年加入花旗，成為未來引領台灣產業發展的數位金融領袖。

渣打銀行的暑期實習生招募計畫同樣提供「直升」機制作為誘因。根據渣打統計，近五年渣打銀行在台灣共培育 38 位儲備幹部中，有 17 位是由實習生轉任。

渣打銀行表示，2021 年暑期實習計畫，將鎖定可於 2022 年 9 月時接受正職工作的國內外大專院校及研究所學生；國際儲備幹部計畫則號召工作經驗未滿三年，並能於 2021 年 9 月正式就職的有志青年。

渣打銀行表示，錄取的儲備幹部不僅將在台灣渣打銀行接受完整培訓課程、歷練企業金融、個人金融及相關中後台支援作業單位，未來也有機會派駐國外參加海外培訓。

渣打銀行 2021 國際儲備幹部及暑期實習生計畫徵選現已開放網路報名，履歷收件預計於 2020 年 12 月 31 日截止。