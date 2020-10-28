力旺Q3純益持平上季 前三季每股賺6.92元

矽智財業者力旺 (3529-TW) 今 (28) 日公告第三季財報，稅後純益 1.69 億元，持平上季，年增 40.83%，每股稅後純益 2.26 元，前三季稅後純益 5.15 億元，年增 25%，每股稅後純益 6.92 元；近期受惠電源管理晶片、OLED 驅動晶片量產動能強勁，力旺權利金成長顯著，帶動前三季獲利年增 25%。

力旺第三季營收 4.41 億元，季增 4.26%，年增 30.86%，毛利率 100%，營益率 44.67%，季減 1.61 個百分點，年增 3.32 個百分點，稅後純益 1.69 億元，持平上季，年增 40.83%，每股稅後純益 2.26 元。

力旺前三季營收 12.8 億元，年增 22.14%，毛利率 100%，營益率 45.88%，年增 1.82 個百分點，稅後純益 5.15 億元，年增 25%，每股稅後純益 6.92 元。

展望後市，法人指出，力旺客戶產品多分布在 28 奈米製程，包括 TWS(真無線藍芽耳機)、WiFi 6 晶片，以及 OLED 驅動晶片等，明年隨著產品量產，預估明年 28 奈米製程占權利金營收比重達 20%，相較今年上半年 6.5% 成長，估明年營收可續創高達 21 億元。

另外，力旺布局先進製程也有斬獲，NeoFuse 也在台積電 N5 平台完成驗證 (Verification)，預計 N6 平台特徵測試 (Characterization) 也將在近期有結果。