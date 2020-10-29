華為有機會取得晶片供應 惟5G美國不放行

周四 (29 日)《金融時報》報導引述消息人士表示，美國官方指出只要電子零組件供應商不會將晶片用於華為的 5G 業務上，美國將允許更多的晶片公司向華為供貨。

市場分析認為，這可能意味著美國對中國科技業實施的嚴厲制裁可能不會再像過去一樣，採取全面禁止的方式。儘管制裁仍將對華為的 5G 業務造成嚴重威脅，但華為智慧手機部門可能死起回升，走向中低階產品路線。

(圖片: AFP)

參與會議的一位半導體業高階主管表示，美國商務部一直在告訴公司，要取得供貨華為的許可證是有機會，只要可以證明供應的技術不支援 5G。

另兩家亞洲半導體企業的高階主管則指出，他們對取得華為的許可證感到樂觀。其中一位提到美國已經向他們表態，將移動設備的晶片出貨給華為不是問題。

近期種種跡象顯示美國已經開始放寬全球科技公司向華為提供非 5G 用途的電子零組件。三星 Display 本周二就表示已取得美國許可，將手機 OLED 面板出貨給華為。

Jefferies 分析師 Edison Lee 認為美國此舉是打算允許華為繼續從事手機業務的有力跡象，而銷售面板等非關鍵零組件並不會對美國造成明顯的國家安全威脅。