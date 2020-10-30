A股手機供應鏈 逾七成企業有獲利

截至 10 月 29 日，A 股手機產業鏈的 81 家公司中，已有 64 家公司公布第三季財報，當中 60 家公司前三季呈現獲利，這 60 家公司有 38 家公司前三季歸屬母公司股東純益出現年增，比率超過半數。

不少法人看好第四季蘋果 iPhone12 系列、華為 Mate40 系列新機及年底銷售旺季的促銷活動將可刺激手機銷量回溫。而 5G 手機換機潮則可帶動整個手機產業鏈業績進一步成長。

(圖片: AFP)

手機相關的供應商中，通富微電主要從事 IC 封測業務，今年前三季該公司順利轉虧為盈。法人表示，聯發科封測訂單佔通富微電營收約 9%，而聯發科搶先推出 5G SoC 晶片，在進入 5G 時代高、中、低階手機市場全面佈局，市佔率有逐漸提升跡象，通富微電可因此受惠。

另一方面，大族激光則是蘋果供應鏈的企業，在蘋果光的加持下，大族激光前三季純益年增 70%。

根據中國信通院的數據顯示，9 月份中國智慧手機市場出貨量年減 37%，第三季出貨量年減 29%。這主要來自於，蘋果新機備貨延期，導致 9 月單月出貨年減幅度明顯，再來華為受到貿易禁令影響，915 後供應鏈斷供，導致出貨量大幅下降，最後則是 10 月新機密集推出，消費者換機需求延遲。

不過，法人認為第四季蘋果 iPhone 12 系列手機已在中國市場銷售，華為 Mate 40 也已啟動預約，再配合年底雙十一的促銷活動，可望帶動中國手機銷量回溫。

中國中信證券認為在 5G 手機方面，手機換機潮將帶動整個產業鏈出現業績的成長，其中推薦光學、傳輸及外部件三個產業。

