華為Mate 40/Pro重磅問世 搭載首款5G晶片麒麟9000

週四 (22 日) 華為舉辦線上發表會，發表最新 Mate 40 系列旗艦新機，全部搭載首款 5 奈米麒麟 9000 晶片外，號稱是史上最強的華為 Mate 手機，並可能是最後一代華為麒麟高階晶片手機。

華為週四發表四款旗艦新機，包括 Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+，以及 Mate 40 RS，全部都搭載 5 奈米麒麟 9000、全新 EMUI 11 智慧操作系統 (基於開源 Android 版本)，並主打與徠卡 (Leica) 合作開發調校的三鏡頭和五鏡頭相機模組。

Mate 40 搭載首款 5 奈米麒麟 9000 晶片，其他三款則搭載麒麟 9000E SoC 晶片。據悉，5 奈米麒麟 9000 晶片電晶體數量比蘋果 A14 多 30%，CPU 比驍龍 865+ 快 10%，GPU 比驍龍 865+ 快 52%。

Mate 40/Pro 有黑、白、銀、黃及綠 5 種顏色可供選擇 (圖片：華為)

Mate 40 採 6.5 吋 Flex OLED 顯示螢幕，支援 IP53 生活防潑、Mate 40 Pro 和 Pro+ 則採 6.76 吋 Horizon Display OLED 螢幕，均支援 IP68 防水防塵，和 66W 有線快充、55W 無線快充。

售價方面，華為僅供公布 Mate 40 系列歐洲價格。歐版 Mate 40 為 899 歐元 (約台幣 3 萬)。Mate 40 Pro 為 1,199 歐元 (約台幣 4 萬)。Mate 40 Pro+ 為 1,399 歐元 (約台幣 4.7 萬)。

Mate 40 Pro + 僅二款 (黑白) 顔色選擇。 (圖片：華為)

Mate 40 Pro+ 基礎上，華為聯手 Porsche Design 打造豪華版 Mate 40 RS，該新機採陶瓷機身，多了紅外線測溫器，背面鏡頭改為八角形設計，定價 2,295 歐元 (約台幣 7.7 萬)。

華為聯手 Porsche Design 打造豪華版 Mate 40 RS (圖片：華為)

除了新手機外，華為還發布多項智慧新品，包括立式無線充電器，支持 50W 無線超級快充和頭戴式耳機 FreeBuds Studio。

華為消費者業務 CEO 余承東 8 月稱，Mate40 可能是最後一代華為麒麟高端晶片手機。

週四余承東再度談及，華為現在處於非常艱難的時刻，我們正在經歷美國政府的第三輪禁令，這一禁令極不公正，導致我們處境艱難。

據外媒報導，在美國祭出進一步華為禁令前，華為已向台積電下單，增囤近 200 萬顆 5G 7 奈米天罡晶片。

華為將於 10 月 30 日 Mate 40 系列將於上海舉行發表會，外界期待將會有更多驚喜。