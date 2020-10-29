日本央行利率不變、下修GDP預測 今年度估萎縮5.5%

日本央行 (Bank of Japan) 週四 (29 日) 公布最新金融政策決議內容，維持既定的超寬鬆購債計畫與利率政策不變，符合市場預期。日本央行並發布最新的經濟、物價情勢展望，2020 年度的實質 GDP 預測中數為年減 5.5%。

在經過 10 月 28、29 日為期兩天的金融政策會議後，日本央行委員會以 8:1 的投票結果，決定基準利率於 - 0.1% 、0% 的 10 年期公債殖利率曲線定錨目標不變。

為了達成 0% 的 10 年期公債殖利率誘導目標，日本央行不會對購買長期公債設下金額上限。屆時，利率也可能會隨著經濟、物價等情勢變化而產生一定程度的變動。

在 ETF 及 J-REIT 方面，也各將以相當於每年約 12 兆日圓、以及約 1800 億日圓的餘額增加步調為上限積極買進。

資產收購政策獲得委員們一致通過。商業票據 (Commercial Paper，CP) 及公司債，各維持在約 2 兆日圓及約 3 兆日圓餘額。除此之外，在 2021 年 3 月底前，也將各以 7.5 兆日圓的餘額上限來進行追加買進。

日本央行也在同 (29) 日公布最新的經濟、物價情勢展望，2020 年度的實質 GDP 預測落在年減 5.3% 至年減 5.6%，中位數報年減 5.5%，三個月前的預測值為年減 4.7%。

日圓匯率在日本央行的利率消息公布後，美元兌日圓在週四 (29 日) 中午前，於 104.5 附近震盪。