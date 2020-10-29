美大選+疫情升溫攪局 10月海外股票逆勢上漲1.5%

美國總統大選逼近與疫情升溫引發全球股市震盪，但 10 月海外基金仍繳出正報酬成績平均漲幅 1%，其中以股票單月平均上漲 1.49% 相對較佳，債券則小跌 0.31%。

受惠於蘋果新機發表、英國脫歐談判朝正向發展，緩和投資人對市場不確定性的擔憂，激勵全球股市 10 月初上揚，進而拉抬海外基金績效，統計 745 檔股票型基金平均上漲 1.49%，246 檔債券型基金則小跌 0.31%。

富蘭克林證券投顧指出，隨著美國選舉時間逼近，市場觀望氣氛也跟著轉濃，目前民調顯示民主黨全面執政的機率較高，有望推出大規模的財政刺激政策，牽動近期美國公債殖利率彈升及美元走貶，也壓抑美股走勢震盪。

但回顧近幾年全球選舉結果與民調預估經驗，最終選舉結果抵定前市場仍不敢掉以輕心。

另外，歐洲疫情復燃已影響經濟復甦，根據彭博資訊調查，經濟學家預期歐洲央行十二月將再擴大購債規模達 5000 億歐元，留意會後前瞻指引，11 月底前新冠疫苗第三期臨床時實驗結果也動見觀瞻，消息面將持續主導盤勢。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，儘管近期美股震盪拉回，但企業財報卻陸續捎來好消息，觀察已發布的第 3 季財報狀況，超過 84% 企業獲利結果優於預期，優於今年前兩季。

進一步分析產業表現，醫療保健及資訊科技產業企業獲利年增率排名前二，在疫情衝擊下營收及獲利均仍維持強勢表現。伴隨愈來愈多企業陸續發布財報，且獲利多優於預期，市場已大幅上修對於本季企業獲利的預估值，有助於美股後續投資氣氛。