市場快訊》三個原因 風險資產全面下跌

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受到歐美每日新增感染人數再度增加、美國國會與白宮遲遲未能就新一輪財政刺激政策達成共識與美國總統大選逼近影響，全球股市、黃金與風險債券價格全數下滑。「鉅亨買基金」認為這三個原因看似有道理，但可能都很快就會消失，長期投資人不該因為短期波動而賣在低點，先前不敢進場的人則可趁不理性下跌進場撿便宜。

鉅亨買基金觀點：

原因一：歐美疫情再度失控

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/10/29。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

近七日美國平均每日新增感染人數 74,200 人，大西洋另外一端的德國與法國則平均每日增加 51,600 人，感染人數增加速度都超過先前高峰。但若從平均新增死亡人數來看，美國近七日平均每天增加 786 人因為新冠肺炎死亡，德國與法國加起來則平均每日增加 293 人死亡。相較於各自先前高點的 2,201 人與 1,189 人，目前歐美是在新增感染人數更多的同時，新增死亡人數卻保持在較低水準。加上目前進入第三階段的新冠肺炎疫苗增加至 11 個，明年上半年至少一個疫苗開發成功的機率非常高，疫情對經濟與股市帶來衝擊只是暫時性。

原因二：新一輪財政刺激遲遲不來

除了疫情捲土重來外，財政刺激卡關是另一個原因。先前美國股市部分漲勢來自於傳說中的新一輪財政刺激政策，不管是 1.8 兆美元或是 2.2 兆美元，只要一傳出民主黨與共和黨有共識，股市就迎來大漲。如今，美國選舉前達成協議的機率渺茫，美國股市自然回吐先前因為財政刺激政策將過關的樂觀漲幅。但財政刺激政策會因此消失嗎？待選舉結束，不管誰當選，美國都需要新一輪財政刺激政策來推升經濟，少了大選干擾，通過應不是難事。

原因三：美國大選逼近

最後一個造成股市拉回的原因便是美國大選。儘管大部分民調都顯示拜登穩操勝券，但若是從幾個關鍵州的民調來看，有 10 州拜登與川普間差距不到 5%，處於民調正常誤差範圍內。而這 10 州選舉人票數高達 169 票，對大選結果扮演決定性的角色。而受到這不確定性影響，自然令不少人選擇獲利了結與觀望模式。無論選情有多膠著，選舉都勢必會迎來結果，「鉅亨買基金」建議趁拉回佈局美股。

資料來源：RealClearPolitics.com，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/10/29。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

投資策略: 下跌原因難常存，股票基金長期展望佳

我們認為三個令股市下跌的原因都會在年底或明年初消失，但若等到不確定性消散，股市與其他風險資產早就又漲回前高。長期而言，跟隨景氣週期買進並長期持有都能帶給投資人好績效，趁如今的不理性下跌時買進，並持有至下次經濟衰退前夕才是好策略。

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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