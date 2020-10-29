〈友達法說〉Q4可望再優於Q3 訂單看到明年上半年 面板供需健康

面板大廠友達 (2409-TW) 第 3 季財報，受惠遠距商機、宅經濟需求發威，單季營運由虧轉盈，董事長彭双浪今 (29) 日表示，展望未來，第 4 季可望再優於第 3 季，全年營運逐季成長趨勢不變，訂單能見度維持看到明年上半年，長期面板供需也將持續朝健康水準發展。

彭双浪表示，今年上半年受疫情衝擊，導致各地購買力下滑，需求大幅滑落，但隨著遠距商機、宅經濟興起，整體庫存水位大幅降低，預期仍需要一段時間，才會恢復過往正常水準，供給方面，上半年疫情也讓整體供給下滑，至今部分產能仍無法恢復，讓面板供需持續吃緊。

彭双浪進一步指出，過去幾年新產能集中在中國，主因是當地政府在過去 3-4 年擴大補助參與，打亂市場規則，但今年在貿易戰、政策轉為發展半導體、水患等因素，讓中國政府調整財源分配，對面板廠補貼大幅下降，也迫使部分面板廠出現整併趨勢。

展望未來，彭双浪認為，中國面板廠產能在過去幾年擴增下，已拿下全球逾 6 成市占，位居領導地位不變，韓廠近期雖然宣布延後關閉 LCD 廠計畫，但長期由 LCD 轉發展 OLED 趨勢也不變，因此未來整體面板市場供需，可望走向更平衡、健康水準方向發展。

彭双浪表示，疫情改變人類生活型態，開始朝虛實整合發展，過去實體商務旅行、學習、娛樂見面也逐漸朝線上發展，而這樣趨勢轉變都需要顯示器當作人機介面工具，友達將持續以顯示器為核心向外拓展生態系。

產業風險方面，彭双浪認為，短期零組件缺料對供給面是最大的問題，但友達與供應商長期保持合作關係，估影響有限，另外，美國總統大選、區域經濟衝突也是短期風險。