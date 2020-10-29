半導體第二波行情 會由誰點燃

萬寶投顧分析師王榮旭表示，歐美疫情升溫，德國及法國再度宣布封城，美國紓困案反反覆覆投資人也快失去耐性，預期美國大選之前難有利多可以期待，導致美股四大指數摜破季線，但更重要的原因恐怕是美國選情緊繃。

美國有七個州允許重新提交郵寄選票，選前一周川普與拜登民調差距拉近到個位數，股市最怕的是不確定性，台股與美股連動高，大行情必須等到選舉過後。

電子短線走勢相對弱，除了與美股連動下跌，第三季財報將於 11/14 之前全數公布，台幣在第三季大幅升值 1.83%，為亞幣之中最強，讓出口導向的科技廠商面臨匯損壓力，例如大立光 (3008-TW) 第三季匯損就吃掉半個股本，可成 (2474-TW)Q3 匯損也高達 24.3 億，單季 EPS 只剩下 0.75 元，創下 18 年新低。

此外，欣興 (3037-TW) 也受匯率波動影響第 3 季本業獲利，加上無法預期的廠房失火，短線股價急跌兩成。ABF 載板仍然供不應求，華為第四季訂單雖然停止，但空出的產能由其他客戶填補，狀況與台積電相同。而 ABF 使用層數增加的趨勢未變，明年增產有限，供需依舊吃緊，產品價格向上。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，欣興 (3037-TW) 好股遇到倒楣事，現在狀況已是最壞，29 日利空匯集爆出逾 18 萬張的大量，代表想賣的籌碼都賣得掉，有人趁利空逢低接走了籌碼。

前期專欄我分析美國選後的三個不變趨勢，指出三個選股方向，第一個是景氣復甦不變，航運、原物料股價開始抬頭，10 月至 29 日為止，貨櫃輪的長榮 (2603-TW) 股價大漲 19.5%、二線塑化股國喬 (2312-TW) 也大漲 22.3%，是大盤 10 月以來漲幅 1.1% 的近 20 倍。

第二個不變是疫情。10 月以來額溫槍代工大廠豪展 (4735-TW) 股價飆升 31%、一次性醫療用乳膠手套大廠申豐 (6582) 也漲了 34.6%，更是遠遠打敗大盤。

這幾檔 10 月爆衝股，在 9/21《ABS 火熱 國喬獲利爆發》、10/6《長榮跌出長線投資價值》、10/16《比押寶拜登 VS 川普 更有勝算的選股策略》三篇文章內都有詳盡的分析，可以回顧參閱。

第三個不變是美中科技戰。十幾年來沒有大漲過的聯電 (2303-TW)，受惠中國去美化及美國限制中芯，近 4 個月股價翻倍上漲，與台積電是今年兩檔牛氣最旺的大型半導體股，明年半導體第二波的行情會是誰呢？我預測可能是記憶體，原因有三。

首先，明年全球 5G 手機出貨量估達 5 億支，將大量耗行動記憶體；第二，明年受惠遠距上班上課，資料傳輸量持續增加，伺服器記憶體出貨也會持續成長；第三，中國的競爭對手有潛在設備斷貨風險，最受惠的兩檔記憶體為華邦電 (2344-TW) 與旺宏 (2337-TW)。

美國限制設備供應商出口給中芯，間接影響中國記憶體大廠兆易創新的投片，兆易創新有八成以上的營收來自於海外市場，換句話說，就算兆易創新找其他國內代工廠替代生產，但國外客戶基於風險考量，可能在未來 6~12 個月內，將部分訂單下給其他 NOR Flash 大廠，例如華邦電及旺宏。如果明年美中科技戰持續，中國 NOR Flash 產能將受影響，恐出現供不應求的情況。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，今年來華邦電與旺宏沒有漲到，是否接棒成為第二波半導體行情的多頭主流，值得觀察。還有更多的潛力股分析，將在 LINE 粉絲團與讀者分享，歡迎免費加入。

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