〈致伸法說〉非手機產品線2022年發酵 營收可望倍增

電聲元件大廠致伸 (4915-TW) 今 (29) 日召開法說，財務長蕭英怡表示，近年開始積極布局非手機市場，包括車用、IOT、智慧家庭等，已有產品量產出貨，但仍是初期階段，預期 2022 年後將逐步發酵、展現效益，法人看好，非手機事業基期低，營收將有機會倍增，帶動整體營收上揚。

蕭英怡指出，目前手機與非手機營收比重仍維持 7:3，其中手機市場方面，進入傳統出貨旺季，加上延遲訂單也陸續出貨，若以美元計價，第 4 季營運將維持第 3 季水準。

非手機市場部分，蕭英怡表示，公司具有三大利基點，包括聲學、光學 / 視覺及人機介面，透過既有技術開發新領域應用，目前瞄準居家辦公、IOT、智慧家庭、5G / 雲端 / AI 等，又以 IOT 為最積極拓展的領域。

蕭英怡說，過去打入高階聲學產品，雖然量大、但毛利不佳，另外，市面上有許多低階白牌產品，但並非公司主要布局對象，因此瞄準中間、積極搶攻 IOT 的品牌客戶，此客戶毛利較高，有助公司未來獲利表現。

法人看好，致伸持續拓展非手機不同領域，加上陸續接獲新客戶訂單，預期非手機事業明年營收有望呈倍數成長，2022 年營運有望顯著增長。

產能方面，致伸在泰國設立兩座廠，其中租賃廠房已量產出貨；自建廠房則預計明年底完工，並導入 AI、自動化設備。