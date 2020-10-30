電子業出口熱 9月製造業景氣信號值連3升 創今年次高

台灣經濟研究院今 (30) 日公布 9 月整體製造業景氣信號值為 11.49 分，景氣燈號連續亮第二顆黃藍燈，不過，信號值較上月增加 0.39 分，呈連 3 月上揚，並創今年次高，反映電子業出口表現熱絡。

台經院指出，9 月受惠於華為禁令前急單拉貨、消費性電子新品相繼推出，帶動電子產業的出口、外銷訂單和生產指數年增率續呈雙位數成長，加上原物料價格走高，使下游廠商回補庫存需求湧現，有助於拉抬需求面和經營環境面指標。

不過，台經院提醒，近期歐美各地面臨第二波疫情感染高峰，各國於 9 月下旬收緊限制措施，加深第四季全球經濟再度衰退的可能性。

就 9 月景氣信號各主要組成項目觀察，有 2 個項目分數增加、3 項減少，其中以需求面增加 0.44 分增幅最大，經營環境面則增加 0.24 分，而原物料投入面減少 0.19 分最多，成本面和售價面分別減少 0.06 分、0.03 分。

就不同產業燈號的消長觀察，呈現藍燈比重由上月 51.32% 略減至 50.31%，黃藍燈由 18.77% 減少至 14.83%，綠燈由 25.42% 增至 29.80%，黃紅燈則由 4.48% 略上升至 5.05%，本月無繁榮的紅燈。

就各產業來看，民生、石化橡膠和運輸大類多處在藍燈，反觀電子電機大類表現相對熱。

台經院說明，隨著國際品牌旗艦新機陸續於 10 月中發表，加上華為趕在 9 月中旬禁令生效前提前拉貨，帶動國內相關供應鏈廠商營收續揚，因此 9 月電子零組件景氣燈號續呈綠燈。

此外，在全球疫情依舊險峻下，遠距應用相關產品需求持續暢旺，使 9 月電腦、電子產品及光學製品景氣燈號也續呈綠燈。