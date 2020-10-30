〈台股盤前〉美電子盤回檔 台股短線難逃修正力拚站穩12600點

台股昨 (29) 日在三大法人同步賣超提款下，失守月線、季線兩大關卡，美股則大洗三溫暖，在經濟數據轉佳、新刺激法案重啟談判，四大指數收紅，但蘋果財報透露大中華區營收下滑，恐不利供應鏈表現，而美大選前，市場觀望氣氛仍濃，美股盤後電子盤拉回修正，估台股短線也難逃修正，力拚站穩 12600 點、向上挑戰收復季線關卡。

美股四大指數周四 (29 日) 全面收紅，道瓊指數上漲 139.16 點或 0.52%，收 26659.11 點；那斯達克指數上漲 180.72 點或 1.64%，收 11185.59 點；標普 500 指數上漲 39.08 點或 1.19%，收 3310.11 點；費城半導體指數上漲 60.67 點或 2.73%，收 2283.65 點，但盤後美股電子盤全面走跌修正。

蘋果公布最新會計年度財報，受惠平板、筆電需求強勁，營收、獲利均略優華爾街預期，但整體手機 iPhone 銷售下滑 21%、大中華地區營收降低 29%，拖累盤後股價重挫逾 5%，且仍未提供財測，雖然在新 iPhone 12 等新品可望帶動營運回溫，但短線恐不利今相關蘋果供應鏈表現。

盤面焦點方面，晶圓代工廠聯電法說報喜，第 3 季純益 91.06 億元，季增 36.38%，年增 2.1 倍，每股純益 0.75 元，單季賺贏上半年，改寫逾 12 年來單季新高，也證實明年 8 吋晶圓價格將調漲，第 4 季產能將維持滿載狀態。

另外，面板雙虎營運轉佳，第 3 季財報出爐均終結逾六季虧損頹勢，友達第 3 季純益 28.94 億元、每股賺 0.3 元，群創純益 15.4 億元，每股賺 0.16 元，展望第 4 季，雙虎預期大尺寸面板出貨量將較第 3 季下滑，但價格仍有 6-9% 漲幅；中小尺寸出貨量則估持平第 3 季，可望保持獲利。

法人指出，美國總統大選結果底定前，預期市場將持續籠罩在不確定氣氛中，加上歐美疫情升溫不利經濟復甦，電子權值股、蘋概股面臨較大壓力，估大盤短線將持續維持震盪走勢，維持區間震盪。