彭博：PS5在網路上的黑市行情打敗Xbox

新一代遊戲主機索尼 (6758-JP) PS5，還有微軟 (MSFT-US) 的 Xbox Series X 要到下個月才會在實體店面開賣，不過目前這兩款主機網路上的黑市價格已經率先展開激烈競爭。從目前的市調結果來看，索尼 PS5 佔上風。

根據《彭博社》日文電子版週五 (30 日) 報導，多個進行轉賣交易的網站上，PS5 需求量已超越了新款 Xbox。有許多消費者為了早日入手剛上市的新品，願意支付更高的購買成本，從這類市場熱絡程度來看，可預見這兩款主機下月正式上市後的廝殺情形。

新款主機在 9 月開始接受預購時，在多數銷售通路都是立即秒殺，而其中有一部分預購訂單，也都是為了轉往 eBay 等網站銷售。

PS5 在 eBay 的表現處於優勢 (圖片來源：彭博社)

雖然消費者對於兩款主機都有購買欲望，不過從許多方面來看，可發現人們對於 PS5 的需求較為強烈，調查 eBay 動態的調查機構 ShelfTrend 表示，PS5 成交數量 9 月之後已逾 9300 件，是 Xbox 的 2 倍之多。

而根據另一家市調公司 MarketSite 的調查結果，PS5 預購的平均價格為 871 美元、新款 Xbox 則為 720 美元。

兩款新機都將在 11 上旬開賣，高階款定價也都落在 500 美元左右。不過，想以如此價格入手的消費者，屆時能否在店家貨架上看到商品，又是另外一回事了。

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