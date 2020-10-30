針對戰後求償訴訟 南韓地院擬質押三菱重工資產

韓國最高法院在原本二戰時期「朝鮮女子勤勞挺身隊員」對日本三菱重工 (7011-JP) 提起的求償訴訟作出賠償判決，韓國大田地方法院已於 30 日 (週五) 前採取「公示送達」手續，打算對三菱重工進行資產質押。其法律效力將於 12 月 30 日生效，事情也正朝著進行標賣、轉為現金化的方向發展。

所謂的「公示送達」，是指法院依法將訴狀等文書用公告的方式來替代「郵務送達」。韓國地院已於 2020 年 10 月 29 日在網路上貼出公告，內容是針對日本三菱重工在韓國當地所保有之 6 項專利及 2 項商標權的質押命令。

三菱重工股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

今年 9 月時，在有關聽取三菱重工方面意見的「審問書」方面，韓國法院也同樣採取了「公示送達」手續。而這兩次「公示送達」的效力也將於年底後生效，屆時韓國地院很可能就三菱重工資產的現金化來作出下一步判斷。

而有關原本二戰時期的韓國徵用工，對日本製鐵 (原本的新日鐵住金)(5401-JP) 所提出的賠償訴訟，也同樣採取了「公示送達」手續。效力將於 12 月 9 日後生效，屆時南韓地院很有可能執行標賣。

日本外務省的亞洲大洋洲局長瀧崎成樹在 29 日召開的日、韓局長級協議上，也向韓國方面傳遞訊息，指出現金化將會招來極為嚴重的後果，務必避開該項舉動。