〈台股盤後〉電金傳同步轉弱 大跌116點周線再收黑

電金傳三大族群同步走弱，包括權值三王、面板雙虎、金融股在尾盤賣單相繼出籠，包括聯電、華邦電、友達、群創等個股尾盤遭賣壓調節，指數終場下跌 116.57 點，收在 12546.34 點，成交量 1972.65 億元，周線收黑下挫 352.48 點，但月線小漲 30.73 點，驚險收紅。

美國大選不確定性催化市場觀望氛圍，權值股持續遭賣單調節，台積電、鴻海、大立光、聯電等權值股同步轉弱，聯電在賣壓襲擊下股價終場重挫近 7%，股價收在 30.7 元失守月線。

蘋果財報雖優於預期，但 iPhone 買氣不如預期理想，加上美國總統大選催化市場觀望氛圍，拖累供應鏈股價持續轉弱，包括晶技、台郡、譜瑞 - KY、GIS-KY、美律、嘉聯益等蘋概股全盤皆墨，跌幅分別落在 2%~6%。

IC 設計族群中包括凱鈺、揚智、祥碩、矽統、威盛股價分別有 4%~6% 跌幅、5G 族群中包括台揚、宏捷科、昇達科、啟碁等同樣遭賣壓調節，拖累股價下挫 1~2%。

面板族群中包括群創、友達也同步下挫，群創終場下跌逾 3%，股價跌破票面價，其他包括彩晶、智晶、州巧、元太也同步轉弱。

金融股同樣淪為資金提款對象，包括安泰銀、京城銀、上海商銀、三商壽、新光金、台企銀、華票也有 1% 以上跌幅。

法人指出，隨著美國大選逼近，加上歐美疫情升溫，讓經濟成長動能再添陰影，在外資主力大舉調節下，台股隨主要亞股走弱翻黑，值得注意的是，台股收盤後，美國期貨指數突然重挫逾 1% 以上，恐讓美股今晚跌勢擴大，建議短線保守操作。