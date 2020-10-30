中國十四五計畫出爐！看看經濟學家怎麼說

經過幾天密集審議，中國中央政治局周四 (29 日) 通過中國「十四五」成長計劃，勾勒 2035 年的經濟願景，主要將重點放在經濟成長、創新、內需、對外開放等範疇，引起市場經濟學家討論與預測。

經濟成長

據該計畫發現，不同於 2015 年十三五計畫中提到內生產總值成長的區間，今年的計畫沒有明確提及成長計畫。

澳大利亞和新西蘭銀行集團的經濟學家 Raymond Yeung 周四預估，2035 年時中國的人均 GDP 應該能與中等已發達國家的水平，可合理預期，中國未來 15 年內有望達到類似於韓國、以色列或西班牙的人均 GDP 水平。

彭博社經濟學家 David Qu 則表示，儘管中國這次沒有提及漲目標，但中國需要顯著提高經濟品質，並體現在創新、更先進的工業基礎和更現代的經濟體系上，因此中國此次特別強調技術創新、供應鍊結構改革與雙循環發展。

推動創新

瑞銀 (UBS) 經濟學家 Wang Tao 和 Ning Zhang 在一份報告中提到，新五年計劃中很可能提高教育與企業研發支出，預估企業投資到 2025 年時可能占 GDP 3% 為目標，此外，鑑於目前技術限制，中國可能加強基礎、前端研究，以及技術瓶頸的發展與投注。

至於數位化，經濟學家表示，中國將在新的五年計劃中針對 5G 網絡、人工智慧和資料中心在內的「新基礎設施」進行更多投資。

對外開放

此外，中國也保證將繼續開放經濟，並使經濟達更高水準，巴克萊銀行經濟學家 Chang Jian 也指出，中國將開放國際合作、促進貿易和投資自由化，並持續推動「一帶一路」高品質發展，積極參與全球經濟治理體系的改革。

國內需求

高盛 (Goldman) 經濟學家則在一份報告中表示，中國將重點放在提高內需，以維持更持續性的經濟成長，意味著將提高總要素生產力 (Total Factor Productivity) 以及重新平衡各領域、地區的經濟發展。

高盛指出，儘管多年來中國政府一直呼籲經濟成長轉型，但國內外環境已發生變化，中國很有可能在未來五年內加快轉型步伐，以實現可持續性、平衡和高品質的成長，並帶動中高收入階層提升至高收入。