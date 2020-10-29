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大摩：中國空汙顯示 iPhone12 新機產量猛增

鉅亨網編譯羅昀玫
大摩：中國空汙顯示 iPhone12新機產量猛增 (圖片：AFP)
大摩：中國空汙顯示 iPhone12新機產量猛增 (圖片：AFP)
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週三 (28 日) 摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師表示，中國生產 iPhone 城市的空汙顯示，iPhone 新機量產正在加速中。

上週 iPhone12 與 iPhone 12 Pro 開始出貨，iPhone 12 mini 與 iPhone 12 Pro Max 要到下月 13 日開始上市，比傳統蘋果上市節奏要晚上幾週。

(圖片：AFP)
iPhone 12 mini 與 iPhone 12 Pro Max 要到下月 13 日開始上市，比傳統蘋果上市節奏要晚上幾週 (圖片：AFP)

投資者正希望了解有關蘋果 (AAPL-US) 設備生產狀況，改善未來幾季銷售的線索，而大摩認為，空氣品質報告就是線索。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 認為，這是蘋果製造合作夥伴的主要生產基地、中國鄭州空氣質量數據表明，新 iPhone 機型的產量正在增加。

Katy Huberty 稱：「截至 10 月 26 日，稱為 iPhone 城市的鄭州的空氣品質數據顯示，最近工業生產水平飆升，比歷史季節性晚了一個月左右，我們認為這與 iPhone 12 大規模量產正好吻合。」

(圖片：AFP)
空氣品質報告顯示，新 iPhone 機型的產量正在增加(圖片：AFP)

Katy Huberty 還提到：「深圳的工業生產在 9 月初有所提高，但回落歷史季節性水平以下，在成都的工業活動近日呈大幅上升趨勢。在重慶也是如此，工業生產在最近幾天大幅上升。」

蘋果將於週四公布第四季財報，但該報告不含任何 iPhone 12 的銷售。

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