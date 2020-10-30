西班牙抗新冠新藥臨床試驗數據正向 東洋取得在台獨家代理

西班牙製藥商 PharmaMar 公司旗下新成分新藥 Plitidepsin，發現可阻斷新冠病毒細胞繁殖，在一、二期臨床試驗初步數據正向，近期規劃啟動三期試驗，台廠東洋 (4105-TW) 已向 PharmaMar 取得台灣獨家代理權。

東洋表示，PharmaMar 旗下用來對抗腫瘤的新成分新藥 Plitidepsin，在一、二期臨床試驗中，發現可阻斷新冠病毒細胞繁殖，因此被認為是治療新冠肺炎的潛力藥物。

據該臨床試驗結果顯示，患者在投藥後第 4-7 天，病毒量顯著減少，7 天後病毒量減少約 50%、第 15 天則平均減少 70%，此外，80.7% 患者在住院第 15 天前出院、38.2% 患者院第 15 天前出院、到第 30 天也沒有病人出現新冠病毒的症狀或感染跡象，該數據顯示，Plitidepsin 達到安全性的主要試驗目標，以及療效次要試驗目標，住院患者的病毒量和 C 反應蛋白 (CRP) 均有顯著減少。

東洋表示，PharmaMar 公司依據此臨床試驗數據，將與西班牙藥品和保健產品管理局 (AEMPS) 溝通，除擴大試驗人數外，將規劃後續三期臨床試驗。

東洋指出，2015 年已與 PharmaMar 公司簽定台灣獨家代理權，若該藥品獲得安全性與有效性的驗證，未來會盡速向 TFDA 提出新藥申請。