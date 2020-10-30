〈聯發科法說〉Q3每股賺8.42元寫六年來新高 前三季大賺16.64元超越去年全年
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聯發科 (2454-TW) 今 (30) 日召開法說會，並公布第三季財報，受惠三大平台成長帶動，營收創新高，毛利率、營益率、稅後淨利率三率三升，皆創 2015 年第二季以來新高，每股純益則達 8.42 元，創六年來新高，累計前三季大賺 16.64 元，超越去年全年 14.69 元。
聯發科第三季合併營收 972.75 億元，季增 43.9%，年增 44.7%，毛利率 44.2%，季增 0.7 個百分點，年增 2.1 個百分點，營益率 15%，季增 4 個百分點，年增 4.5 個百分點，稅後純益 133.67 億元，季增 83.9%，年增 92.9%，稅後淨利率 13.7%，季增 2.9 個百分點，年增 3.4 個百分點，每股稅後純益 8.42 元。
聯發科前三季營收 2257.41 億元，年增 24.37%，毛利率 43.71%，年增 2.09 個百分點，營益率 12.34%，年增 3.34 個百分點，稅後純益 262.86 億元，年增 57.34%，每股稅後純益 16.64 元。
聯發科受惠全產品線旺季效應發威，包括行動運算平台、成長型以及智慧家庭產品，營收續寫新高，超出原先財測與市場預期，顯現華為禁令影響有限，超出幅度高達 1 成以上，同寫單季新高。