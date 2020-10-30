亞泰影像受匯率干擾 前三季獲利微幅衰退 EPS 4.02元

亞光集團旗下亞泰影像 (4974-TW) 今 (30) 日公布財報，第三季獲利受匯兌損失干擾，稅後純益 1.01 億元，季增 79.93%，年減 20.78%，每股純益為 1.39 元，累計前三季純益 2.91 億元，年減 3.3%，每股純益 4.02 元；亞泰預期，第四季整體產能利用率將可維持高檔，有助發揮營運效益。

亞泰影像第三季營收為 10.8 億元，毛利率 19.14%，季增 7.71 個百分點，年增 0.72 個百分點，稅後純益為 1.01 億元，季增 79.93%，年減 20.78%，單季每股純益為 1.39 元；累計前三季營收為 28.87 億元，毛利率為 17.65%，年增 2.07 個百分，稅後純益為 2.91 億元，年減 3.3%，每股純益為 4.02 元。

亞泰影像第三季毛利率及營益率雙雙優於預期，並創單季歷史新高。

亞泰影像去年完成緬甸廠產能擴充，月產能 110 萬套，今年每月產能擴充到 130 萬套；今年資本支出規劃 5000 萬元到 1 億元，整體產出量持續提升；亞泰影像目前產能分布在深圳及緬甸，將積極提高緬甸廠 CIS 模組產能，未來產能目標兩地各占一半，整體產出量將再提升。

亞泰影像是全球第二大多功能事務機 (MFP) 彩色影像感應器 (CIS) 製造商，年產能 2700 萬套，產品應用包括，MFP 、掃地機器人測，其他為醫療、驗鈔等應用。