三大法人擴大賣超 內外資大砍聯電近10萬張

美國不確性與歐美疫情升溫，讓三大法人持續賣超，賣超金額進一步擴大至 273.31 億元，其中聯電遭內外資聯手狙擊，大砍近 10 萬張，面板雙虎友達、群創也分別遭外資調節 2.6 萬、1.9 萬張。

台股今 (30) 日大跌百點失守 12600 點，周線也收黑，三大法人中外資賣超 222.31 億元、自營商與投信也分別調節台股 48.36 億元、2.81 億元。

外資買超前五大標得包括：台灣 50 反 1(15 萬張)、益航 (1 萬張)、街口 S&P 黃豆 5971 張、國喬 4285 張、英業達 2640 張；賣超前五大分別為：聯電 6.9 萬張、友達 2.6 萬張、新光金 2.5 萬張、群創 1.9 萬張、台積電 1.9 萬張。

自營商買超前五大標的分別為：元大 S&P 原油正 2(2.4 萬張)、友達 3620 張、華新 1889 張、大成鋼 1594 張、國泰台灣加權反 1(1556 張)；賣超前五大分別為：元大台灣 50 反 1(9.1 萬張)、元大高股息 3 萬張、聯電 1.6 萬張、富邦 VIX 1.2 萬張。

投信買超前五大分別為友達 1.3 萬張、長榮 1.1 萬張、群創 6394 張、奇力新 2481 張、晶技 2011 張；賣超前五大分別為：聯電 9624 張、元大高股息 2300 張、欣興 2076 張、裕隆 2002 張、中信金 1539 張。