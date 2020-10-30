【富蘭克林】存基金 科技基金規模成長快、黃金基金避險需求增溫

新冠肺炎爆發即將屆滿一年，在全球主要政府紛紛祭出財政暨貨幣寬鬆政策、於控制疫情與開放經濟活動之間竭力取得平衡下，景氣逐漸步出年底的低谷，回歸反應基本面表現。富蘭克林投顧「國民 e 帳戶」統計就發現，投資人對前景愈發樂觀，前三季股票型基金中，以科技等美股基金最受青睞；另外，也觀察到今年以來疫苗研發的不確定性、美中貿易及地緣政治等衝突反應在基金佈局上，不少資金轉向黃金基金尋求避險。

科技股漲相佳 規模成長快

根據富蘭克林線上交易平台「國民 e 帳戶」的統計，今年一到三季，在股票型基金中，富蘭克林坦伯頓科技基金及富蘭克林高科技基金（本基金之配息來源可能為本金）成長速度最為顯著。對照境外基金觀測站的統計數據，科技重鎮的美股基金也深受國人歡迎，在第三季單季淨流入 301 億元，是最為吸金的單一國家型基金類別（資料來源：境外基金觀測站，統計自 2020/06/30 至 2020/09/30）。

富蘭克林分析，大盤走勢深受受疫情前景不明及美國總統大選在即而頻頻回檔修正，但在進入後疫情時代，科技股挾帶的數位轉型商機尚處於上升階段，建議可持續定期定額存科技基金，不缺席強勢產業，面對後續修正壓力，不妨借助公用事業、黃金基金的防禦性來加以淡化，並享有兩大產業各別擁有的股利題材、另類避險效益。

定期定額投資 女性相對具耐力

今年以來，市場大小利空頻傳，對投資信心是一大考驗，就富蘭克林國民 e 帳戶的投資人輪廓，女性在定期定額投資方面，相對有毅力，進一步觀察偏好的基金類型，以基金申購總金額來看，包括有配息與防禦力的新興債基金、全球債及當紅的生技基金，是定期定額前三大主力標的。

而男性投資人多傾向單筆投資方式，不管是今年前三季申購金額成長速度最快或累積總金額前五名的基金，都是以單筆參與為主。

另外，受避險需求強勁帶動，今年漲勢也相對亮麗非貴金屬資產莫屬，國民 e 帳戶的統計也顯示，特別是在單筆投資方面，富蘭克林黃金基金（本基金之配息來源可能為本金）是男女性投資人的共識，持續吸引資金流入擁護。富蘭克林表示，黃金的特殊性，讓它擁有不同於債券或公用事業資產的避險功能，值得納入防禦的另種選項。

3R 態度存基金 資產配置有 AI 智能理財

富蘭克林建議，面對已漲一波的科技股或美股，秉持有正確認知（Recognized）、保持理性（Rational）、期待合理報酬（Rewarded）的 3R 態度，一樣能有信心的持續追隨下去。對當前趨勢及個人投資屬性有所了解和認知，把握資產配置的核心策略，例如搭配相關性低的伊斯蘭債券型基金，仍能安心佈局較為波動的科技型基金；其次，理性面對漲多後修正的市場常態，且可趁回檔時加碼佈局；再者，每個風險可望帶來相對應的報酬，適度承擔科技股較高的波動風險，就有機會期待較大的回報空間。

而美國大選將屆，市場不安氣氛攀升，加上第二波新冠肺炎疫情再起疑慮籠罩，完整的資產配置是第四季投資致勝的主調，若不知如何調配最佳投資組合，不妨諮詢並交由富蘭克林國民理財機器人，透過 AI 智能理財的機制，達到個人化、全監控及再平衡的效益，而定期定額低至 5 千元的門檻，是小資族或剛接觸基金投資者，用以把握年底旺季行情又不想承受過大風險的好選擇。

<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議>。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

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