我Q3 GDP寫9季來新高 國人在國內消費成長逾5%創新高

主計總處今 (30) 日公布第 3 季經濟成長率 (GDP) 概估為 3.33%，上修 1.32 個百分點，並創 9 季以來新高，大幅優於 8 月時單季勉強保 2 的預測，主計總處說明，主要是因出口明顯優於預期，第三季外需對經濟成長貢獻達 3.20 個百分點；另外，在各國邊境管制下，國人將消費力移轉至國內，估第 3 季國人在國內消費大幅成長 5.09%，創單季新高紀錄。

若依原預估第 4 季 GDP 為 2.56% 推算，主計總處表示，原本預估全年 GDP1.56% 有望再上調至 1.9%，不過，第 4 季 GDP 表現仍須視疫情變化。

主計總處說明，受惠 5G 布建、遠距商機和電子新品備貨需求，第 3 季按美元計價商品出口年增 6.01%，其中，占比最高的電子零組件增 20.39%，資通與視聽產品也增 20.64%，而進口則因原物料價格下跌影響，第 3 季減少 1.53%，同時，由於出入境旅客人次幾近凍結，整體商品及服務輸出、入分別成長 3.54%、-1.77%，輸出和輸入相抵後，國外淨需求對經濟成長貢獻 3.20 個百分點。

內需方面，由於各國邊境管制，概估國人在國外消費支出負成長 93.35%，拉低民間消費成長率逾 6 個百分點，但旅行支出同步減少，因此，對整體 GDP 並無影響。

國人在國內消費大幅成長 5.09% 創歷史新高

主計總處強調，由於國內疫情控制得宜，且政府多項紓困振興措施上路、暑期旅遊旺季推升國旅等，再加上台股交易活絡，國人在國內消費大幅成長，概估第 3 季國人在國內消費大幅成長 5.09%，創歷史新高，惟若併計國人在國外消費，第 3 季民間消費負成長 1.51%。

另一方面，政府消費成長 3.20%，對經濟成長貢獻 0.45 個百分點，而隨著營建工程投資持續成長，加以營業用車增購帶動運輸工具投資，概估資本形成 (包含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動) 實質成長 2.04%，對經濟成長貢獻 0.46 個百分點；總計第 3 季國內需求成長 0.16%，對經濟成長貢獻 0.13 個百分點。