〈光寶科法說〉Q4雙率將優去年同期 宅經濟動能估延續到明年中

光寶科 (2301-TW) 今 (30) 日召開法說，總經理邱森彬看好，宅經濟帶動的居家辦公需求，至少會延續至明年中，第四季雙率仍將較去年同期成長；車用領域佈局效益明年將陸續顯現，而 5G 方面也在評估發展小型基地站，將以系統整合角度布局，明年首季可望有好消息。

邱森彬表示，第三季宅經濟趨勢持續帶動筆電需求暢旺，看好疫情還未結束前，需求都會在，第四季筆電營收仍會較去年同期雙位數成長；資料中心受惠宅經濟需求，今年第二、三季訂單暢旺，第四季稍微趨緩，營收估將較去年同期衰退，但全年仍將成長近 1 成。

邱森彬指出，第四季 LED 光電產品與電源管理產品，持續受惠 5G、AIoT 與遊戲產品相關應用需求穩定成長；並看好疫情帶動的居家辦公需求，目前看來至少會持續到明年中旬。

整體而言，邱森彬表示，在陸續出售較不賺錢的事業體，營運體質改善下，預期第四季毛利率、營益率都將優於去年同期，對明年表現審慎樂觀看待，短期毛利率將維持在 17% 水準之上。

光寶科近來也積極布局車用領域，目前營收占比僅個位數百分比，不過，邱森彬表示，除已著墨的電動車充電器領域外，也順利拿下車燈、照相模組產品訂單，並評估切入車內電源與電動馬達等產品，已與 2 家歐美新創公司合作，明年將貢獻營收表現。

此外，針對 5G 領域布局，邱森彬指出，正評估發展小型 5G 基地站，看好未來市場成長動能強勁，產品規劃以系統整合角度布局，將找晶片廠、軟體商等合作，預計明年第一季就會有好消息。

光寶科近來持續出售不賺錢事業體，精實聚焦，邱森彬表示，併購是公司未來持續成長的重要策略，未來營運主要著重車用、光電、5G 三大領域，併購標的會朝這三大領域找項目。