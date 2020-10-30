研華Q3純益季減近16% 前三季EPS 7.19元 Q4營運仍有壓

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (30) 日公告第三季財報，受到專案客戶要求延遲出貨影響，稅後純益 19.41 億元，季減 15.9%、年減 9.1%，每股純益 2.52 元，前三季每股純益 7.19 元，在訂單動能偏弱下，研華認為，第四季營收依舊有下滑壓力。

研華第三季營收 130.5 億元，季減 9.3%、年減 6.9%；毛利率 39.8%、年增 0.2 個百分點；營益率 17.4%，年減 0.3 個百分點，稅後純益 19.41 億元，季減 15.9%、年減 9.1%，每股純益 2.52 元。

研華前三季營收 383.4 億元，年減 5.7%、毛利率 40.1%，年增 1.2 個百分點、營益率 17.6%，年增 0.8 個百分點、稅後純益 55.44 億元，年減 1.7%，每股純益 7.19 元。

以研華前三季事業群表現來看，工業物聯網事業群 (IIoT) 與應用電腦事業群 (ACG) 小幅成長、嵌入式物聯網平台事業群 (EIoT) 與智能物聯網服務事業群 (SIoT) 個位數下滑，物聯雲事業群 (CIoT) 衰退逾 1 成。

若以區域而言，研華表示，第三季各區營收表現普遍季減，前三季則以中國與台灣成長，歐美、北亞等地衰退；營收占比來看，目前中國 24%、台灣 6%，北美 29%、歐洲 16%、北亞 11%。

研華認為，COVID-19 對於營運的影響是持續性的，第三季接單情況低於今年平均，第四季營收將持續下滑，全年營收達成率將是金融海嘯後新低，明年力拚恢復正成長，並持續優化產品線與提升營運效率。