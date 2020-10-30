〈聯發科法說〉簡式財測出爐 本季EPS高標8.42元 全年上看25元可望創6年新高

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (30) 日召開法說會，會後也公告簡式財測，計入匯率與出售奕力因素後，第四季每股純益估落在 6.89-8.42 元，高標 8.42 元將持平上季，全年每股純益估達 23.53-25.06 元，可望創下六年來新高。

展望第四季，執行長蔡力行指出，市場需求仍相當強勁，行動運算、成長型產品業績續揚，智慧家庭則隨著奕力完成出售，業績估較上季下滑，整體營收估達 895-973 億元，季減 0-8%，全年營收至少可達 3150 億元，創歷史新高，毛利率也維持高檔，上看 45%。

依據聯發科財測，以美元對新台幣匯率 1 比 28.8 計算，第四季營收約 895-973 億元，季減 0-8%，年增 38-50%，毛利率估達 42-45%，預估區間較上季 41.5-44.5% 再增加 0.5 個百分點，也是連兩季調升毛利率預估，顯現產品組合優化與生產效率提升。

聯發科今年營收估達 3152-3230 億元，年增 28-31%，毛利率 42-45%，營益率 12-13.5%，稅後純益 333-388 億元，每股稅後純益達 23.53 至 25.06 元。