〈聯發科法說〉Q4營收估季減8%內 全年將衝破3000億元創高 毛利率上看45%

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (30) 日召開法說會，展望第四季，執行長蔡力行指出，市場需求仍相當強勁，行動運算、成長型產品業績續揚，智慧家庭則隨著奕力完成出售，業績估較上季下滑，整體營收估達 895-973 億元，季減 0-8%，全年營收至少可達 3150 億元，創歷史新高，毛利率也維持高檔，上看 45%。

依據聯發科財測，以美元對新台幣匯率 1 比 28.8 計算，第四季營收約 895-973 億元，季減 0-8%，年增 38-50%，毛利率估達 42-45%，預估區間較上季 41.5-44.5% 再增加 0.5 個百分點，也是連兩季調升毛利率預估，顯現產品組合優化與生產效率提升。

蔡力行指出，若排除匯率及出售奕力影響，第四季與第三季相比，營收可季增 5% 至季減 3%，代表即使上季營收創下歷史新高，第四季需求仍持穩向上。

依各產品線來看，蔡力行表示，行動運算包括 4G/5G 智慧型手機、平板與 Chromebook 相關晶片，其中，第四季有更多搭載 5G 晶片天璣 800、天璣 720 的手機陸續放量，4G 晶片則隨著市占率提升，全年出貨也將優於去年。

Chromebook 則因遠距教學趨勢成形，各地學生需求強勁，聯發科因在 Arm 架構處理器市占率高達 3 成，為全球市占第一，可望直接受惠。

成長型產品則包括 IOT、電源管理與客製化晶片，在居家辦公與規格升級趨勢確立下，WiFi 5、WiFi 6 需求持續成長，WiFi 6 晶片目前已獲數款高階寬頻、路由器與消費性電子裝置採用，在高階產品享有市占，也跨入筆電領域，預計年底將有小量營收貢獻。

電源管理晶片則因筆電、PC 與智慧型手機需求相當熱絡，供給依舊吃緊；客製化晶片也隨著新一代遊戲機持續放量，中長期更有 AI 加速器、新交換器晶片陸續貢獻營收，維持業績動能。

蔡力行補充，聯發科第三季三大產品線業績皆季增逾 4 成，不論是財務表現或是各產品發展都創新里程碑，尤其在 5G、WiFi 6 與 Chromebook 取得良好進展，未來將持續投資，抓住各領域商機，維持營運成長。