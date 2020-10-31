〈熱門股〉聯亞後段產能開出Q4營運將攀峰 股價寫近三個月新高

光通訊模組廠聯亞 (3081-TW) 受惠 5G 需求強勁，10G、25G 產品供不應求，訂單能見度看到明年首季，第 4 季可望在後段產能逐步開出下，加上矽光產品回溫，營運可望重回 2018 年第 4 季高峰，本周股價逆勢走揚，最高來到 274 元，突破短中長均線，創下近三個月新高。

聯亞今年因應客戶需求，添購兩台後段產能設備 9 月底到位投產，本季開始貢獻營收，產能較第 2 季倍增，有助營收動能增溫，單季營收可望挑戰 2018 年第 4 季 6.77 億元高點，聯亞也計畫明年首季再添購一台後段產能，估產能再增加 25%。

聯亞新產能主要因應電信 (Telecom)5G 應用需求，其中 10G、25G 產品供不應求狀況延續，數據 (Datacom) 應用方面則仍相對疲弱，但隨著 400G 產品逐步出貨，第 4 季也可望回溫。

聯亞第 3 季電信營收占比 70-75%、數據應用占 15-20%，其餘為消費性、工業應用，依產品來看，矽光產品占比 10-15%、10G 產品占比 26-30%、25G 產品占比 24-27%、其他 PD/APD 占 16-18%，3D 感測則占 5-6%。

聯亞第 3 季稅後純益達 1.76 億元，季增 97.75%、年增 25.71%，每股純益 1.94 元，累計前 3 季稅後純益達 3.63 億元，年增 5.5%，每股純益 4 元。