〈美律40周年〉越南廠具成本競爭力 3年後將占總產能25%

電聲元件廠美律 (2439-TW) 產能分布在中國、越南與泰國，總裁黃朝豊今 (31) 日表示，經歷美中貿易戰、新冠肺炎疫情，全球將區分成中國與非中國市場，旗下歐美客戶訂單，已從中國惠州廠轉往越南廠生產，加上越南廠具有成本競爭力，看好 3 年後將佔總產能 25%。

黃朝豊指出，在美中貿易戰、新冠肺炎疫情下，全球產業鏈開始調整，公司策略為中國客戶產品由當地生產、非中國客戶則轉往越南或泰國生產，歐美客戶原本在中國的產線已陸續轉移，未來將拓展中國新客戶，藉此拉升中國客戶營收比重。

美律在中國共有 3 座廠房，分別為蘇州廠、深圳廠及惠州廠，其中蘇州廠主要生產小型喇叭，應用產品包括手機、平板、桌上型電腦、筆電等，明年將新增手錶新應用；深圳廠則聚焦在品牌廠耳機；惠州廠主要生產電競耳機。

越南廠方面，黃朝豊表示，該廠區主要接非中國客戶訂單，加上製造成本具有競爭力，看好越南廠未來 3 年產值，將占整體集團的 25%。

美律看好，隨著耳機、揚聲器新品量產出貨，有望帶動本季營收優於第 3 季、再寫新高，但仍須留意材料短缺、晶片供給失衡等問題；黃朝豊說，短期無法解決晶片供給狀況，只能盡量與供應商協調、取得備料生產出貨。

美律今日於台中國家歌劇院中劇院，舉辦 45 周年感恩音樂會，現場出席人次逾 700 人，除國際知名古典吉他演奏家林家瑋獨奏演出外，更有聽損舞蹈家林珮姍跨界演出，美律表示，迎向下一個 45 年，醫療保健市場將是下一個成長動能之一，未來也將在社會公益上擴大範疇。