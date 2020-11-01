被保險人昏迷或病危時保險金怎麼申請？ 這兩種情況仍可

當被保險人陷入昏迷或是尚有意識但生命垂危時，親友可以代領保險金嗎？AIA 友邦人壽表示，當被保險人因昏迷無法與外界溝通時，身邊任何人都無法直接簽名代領申請保險金，但可根據被保險人狀況，透過兩種方式申請理賠。

AIA 友邦人壽指出，當被保險人陷入昏迷，無法和外界溝通時，也就是民法第 14 條第 1 項規定，對於因精神障礙或其他心智缺陷，致不能為意思表示或受意思表示者，不論是家人、親友甚至保險業務員，都無法代替被保險人簽名並申請保險金。

AIA 友邦人壽表示，當被保險人「陷入昏迷、呈現無行為能力狀態」，或是「雖有意識與行為能力，但經醫師診斷生命垂危」時，仍可分別透過監護人或是由被保險人向保險公司申請保險金理賠。

首先是「陷入昏迷、呈現無行為能力狀態」，舉例來說，如果被保險人持續陷入昏迷並經醫生判斷無法恢復意識，由於已無行為能力，因此要向保險公司請求給付醫療保險金，需有聲請人向法院聲請「監護宣告」，透過選定監護人來代為行使。

AIA 友邦人壽說明，由法院選定的監護人可在監護權限內擔任受監護宣告人 (被保險人) 的法定代理人，並指定會同開具財產清冊之人。

根據民法及家事事件法等規定，本人、配偶、四親等內的親屬、最近一年有同居事實的其他親屬、檢察官、主管機關、社會福利機構、輔助人、意定監護受任人或其他利害關係人，可向受監護宣告人住所地的法院提出聲請。

AIA 友邦人壽指出，法院選定的監護人代受監護宣告之人向保險公司提出給付保險金之申請，需檢附監護宣告裁定書及確定裁定證明書等文件，再由代受益人簽名，依保單條款之規定，附上相關診斷證明書、收據明細等。

必須注意的是，保險理賠金的匯款帳號必須是受監護宣告人的金融帳號。

而如果「被保險人雖有意識與行為能力，但經醫師診斷生命垂危」時，這時因被保險人雖有意識與行為能力，因此可親自向保險公司確認所購買的保單是否有給付「生命末期提前給付保險金」，並向保險公司進行申請給付，讓自己有餘裕打理生命末期的生活，有尊嚴的走完人生最後一程。



