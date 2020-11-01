美國總統大選、科技大廠法說、大同選新董座 本周大事預告

美國總統大選將在 11 月 3 日正式登場，將牽動全球政經局勢變化，而本屆投票率也可望創下近世紀以來最高投票率，國內方面，上市櫃公司本周進入第 3 季財報、10 月營收公布旺季，科技廠、電信業者本周也將接棒舉辦法說，預期將釋出營運展望，而大同股臨會落幕後，也預計在周一召開董事會選出新任董座，以下是本周重要大事預告：

川普、拜登爭奪白宮 美國總統大選本周揭曉

眾所矚目的美國總統大選 3 日將正式登場，為美國第 59 屆總統選舉，並將同時改選眾議院 435 個席次、參議院 33 個席次，根據外媒報導，此次選舉投票踴躍、盛況空前，至截稿前估已逾 8000 萬選民提前投票，投票率可望創下近世紀以來新高。

本次美國總統大選由現任總統 Donald Trump、副總統 Mike Pence 代表共和黨尋求連任，對上民主黨所派出的 Joe Biden 及其副手 Kamala Harris。

Q3 財報公布旺季 科技廠、電信法說接棒登場

本周將邁入上市櫃公司 10 月營收、第 3 季財報公布旺季，周二 (3 日) 有網通晶片大廠瑞昱、矽晶圓大廠環球晶，市場聚焦經營階層對第 4 季營運展望；周三 (4 日) 則有研華、群電、世界先進法說，其中，8 吋晶圓吃緊狀況可望延續至明年，外界關注世界先進是否將跟進調整 8 吋晶圓價格。

宸鴻 TPK-KY 周四 (5 日) 也將召開法說，市場關注蘋果 iPad 觸控模組訂單以及奈米銀產品推出狀況，國票金、光隆同日也將召開法說、周五 (6 日) 則有揚智法說。

另一方面，繼上周中華電法說釋出 5G 網路將帶動 ARPU(每用戶平均收入) 樂觀展望後，外界同樣關心，周四、周五將召開法說的遠傳、台灣大，對於 5G 手機銷售、資費、營運展望看法。

大同 2 日將召開董事會 推舉新任董座

大同日前召開股臨會全面改選 9 席董事，由以王光祥為首的市場派拿下 5 席董事與 2 席獨董，大同也預計周一 (2 日) 召開董事會選出新任董座，據了解，市場派將推舉台苯董事長、東森電視董事長林文淵擔任新任董座。

大同新任 6 席董事名單，分別是市場派的林文淵、三圓建設董事長王光祥、欣同負責人林宏信、文心建設總經理葉曉甄及普渡大學電機博士郭添輝；公司派則由現任大同董事長林郭文艷拿下，獨董方面，則是李勝琛、龔鍾嶸、王金來。

第一金新任董座 2 日交接 將由台銀總座邱月琴升任

第一金周一將舉行新任董座交接，行政院上周五 (30 日) 核定由台銀總經理邱月琴接任，台銀總座遺缺則由副總許志文升任。另外，輸銀理事主席林水永屆齡退休，遺缺改由總經理劉佩真升任並暫代總經理。

邱月琴畢業於台大經濟系，曾任台銀授信審查部經理、台銀香港分行與新加坡分行經理，為銀行專業經理人出身，今年滿 65 歲的她獲行政院核定延任一年，並在 30 日確定出任第一金暨銀行董事長。

鴻海、大立光 10 月營收周四出爐

鴻海、大立光周四 (5 日) 將公布 10 月營收結果，市場看好，隨著蘋果最新 iPhone12 正式發表拉貨後，鴻海營收將可望受惠、逐月走揚，大立光則受華為禁令衝擊，日前對第 4 季營運轉趨保守，估 10 月營收將與 9 月相當，11 月則仍不明朗，整體第 4 季稼動率恐難達到滿載水準。