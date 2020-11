〈鉅亨看世界〉我的名字是詹姆士龐德

《永恆的記憶,永遠的 007 》 老龐德出身卑微,原來史恩康納萊年輕時比 007 還瀟灑。

「My name is Bond, James Bond.」

一句經典的台詞,開創了一整個系列的傳奇至今不墜,創造這個傳奇的男主角是蘇格蘭演員史恩康納萊 (Sean Connery),他在本週過世,享壽 90 歲。

公關人員聲明表示,「他的妻子 Micheline 和他的兩個兒子 Jason 和 Stephane 已經證實,他在家人包圍的睡眠中安然過世。」

史恩康納萊在因 2000 年對藝術的貢獻而獲頒爵士,由從 1962 年第一部《第七號情報員》(Dr. No) 開始,他在 7 部龐德電影中扮演這位英國情報員。

史思康納萊 (圖: AFP)

當然,他不僅僅是龐德。他還參演《東方快車謀殺案 (Murder on the Orient Express)》、《聖戰奇兵 (Indiana Jones and the Last Crusade)》、《獵殺紅色十月 (The Hunt for Red October)》等知名作品,受到觀眾的喜愛,並在《鐵面無私 (The Untouchables)》一片扮演芝加哥警察 Jim Malone,而獲得奧斯卡最佳男配角。

聖戰奇兵中的史恩康納萊 (左)

但是,就像龐德電影中的許多角色一樣,他永遠也無法擺脫 007。由於不想被單一角色定型,他兩次放棄了這個角色,最後在出演完《巡弋飛彈》(Never Say Never Again) 這部非米高梅系列的龐德後,才與龐德告別。

出身貧寒而年少輕狂

史恩康納萊於 1930 年 8 月 25 日出生於英國蘇格蘭愛丁堡的一個工人家庭,全家靠著父親每週兩英鎊的收入,和母親做女傭的微薄補貼度日。小時候全家擠在一棟公寓樓的一間房間裏,廁所共用,也沒有熱水。

他 13 歲就輟學開始謀生,16 歲進入皇家海軍服役,但嚴重的胃潰瘍卻使他從軍不到 3 年就被迫退伍。

根據他的官方傳記,他回到了愛丁堡,在那裡他擔任磚瓦工、救生員和棺材匠,儘管他不擅長這些。早年的刻苦經歷,他也一直並未忘懷。

被評為最性感的男人 (圖取自網路)

他回憶了 2009 年在計程車上與司機的一次談話:「當我在最近的愛丁堡電影節上乘計程車時,司機驚訝於我能在我們經過的每條街道上都起個名字。『怎麼做到的?』 他問。我說:『小時候,我曾經在這裡送牛奶。』

之後,他以一名健美選手身份參加了「世界先生」選拔賽,並被南太平洋歌舞團招聘為合唱隊員。1952 年,他因參演大型舞台劇《南太平洋》而走上演員的道路。

史思康納萊 (圖: AFP)

在未成名之前,他也能稱得上年少輕狂的浪子。飾演電影《蝙蝠俠》中的管家角色的 Michael Caine 回憶他與史恩康納萊的年輕歲月,他說:「我 20 歲初的時候常跟史恩康納萊、Terence Stamp) 一起闖蕩天下。倫敦的每個女生都為我們瘋狂。史恩康納萊以前也總有叫做『帶一瓶酒與一個正妹』的主題派對。當時,我買不起一瓶酒,所以我就帶了兩個正妹。」

Caine 提到,有一次在夜店,有些女孩就上台試圖要唱歌。當時站在後方的男生讓她們很難堪,一直找她們麻煩。於是,史恩康納萊就起身把直接他們 4 個男生揍了一頓。

初代龐德形象

但是直到電影製片人 Albert“Cubby” Broccoli 選擇史恩康納萊做為 007 一角之後,才讓他真正知名。

初代詹姆斯龐德

據說當時原著作者 Ian Lancaster Fleming 對這個選角並不滿意,他認為史恩康納萊是一個「過度發育的特技演員」。但隨著電影的首映,Fleming 對史恩康納萊的演出印象深刻,反倒將康納萊的蘇格蘭傳統寫進了後續的龐德小說中。

史恩康納萊也為 007 定下了基調—溫文爾雅的紳士外表和英勇無敵的硬漢性格,處處透露出機智和幽默,無論對敵人還是對女人,都帶有一股漫不經心的傲慢。

初代詹姆斯龐德

史恩康納萊始終被評為影迷們最喜歡的龐德。最新一代的龐德演員 Daniel Craig 表示,史恩康納萊「定義了時代和風格」,是一名真正偉大的電影演員。

史恩康納萊所塑造的龐德角色,很大程度上歸功於導演 Terence Young 的指導,為了讓他擁有貴族紳士氣質,Young 專門帶他出入各種高檔場所,指點他的舉手投足和談吐。

歲月不減魅力

與龐德角色的緊緊綑綁,對史恩康納萊來說卻也是一把雙面刃。他後來受訪時說,「龐德形象在某種程度上是一個問題,很無聊,但是必須忍受它」。

在脫離龐德角色之後,史恩康納萊仍以巨星身份活躍好萊塢,他的明星生涯橫跨了 50 年。

獵殺紅色十月裡的史恩康納萊 (左)

很多人認為,史恩康納萊愈老愈帥。在 1987 年《鐵面無私》一片中,與他同台的包括凱文科斯納 (Kevin Costner) 和勞勃狄尼洛 (Robert De Niro Jr.) 兩大巨星,但一點也不遮演其個人光芒,反而幫他拿下了首座奧斯卡金像獎。

鐵面無私中的史恩康納萊

在《印第安納瓊斯:聖戰奇兵》中,他飾演哈里遜福特 (Harrison Ford) 的父親,同樣讓他成為「最性感老爸」搶盡風頭。也是這年,他以 59 歲年紀,被雜誌評為「在世最性感男人 (sexiest man alive)」。他回應稱,「其實沒有多少性感的死人對嗎?」

他承認自己脾氣不好,易怒易躁,和首任妻子就因為家暴及各種出軌醜聞離異。

史思康納萊 (圖: AFP)

2005 年,史恩康納萊榮獲美國電影學會頒發的終身成就獎。

如果有他一直為之驕傲的角色,那是他所出版 2008 年的回憶錄《成為蘇格蘭人》(Being a Scot) 當中的自己。史恩康納萊生前大量時間住在西班牙、葡萄牙、希臘、加勒比海的宅邸輪流住,但堅稱對蘇格蘭的赤子之心從未改變,並以支持蘇格蘭獨立為傲。

史思康納萊出版個人回憶錄 (圖: AFP)

蘇格蘭前第一部長 Alex Salmond 與史恩康納萊保持者親密友好關係,並稱他為「世界上最偉大的蘇格蘭人、最後一位真正的好萊塢明星,即最終的龐德」。