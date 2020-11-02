【群益金鼎證券】群益權證週報-小資族操作 零股 VS 權證

你是否想過要買大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)？但是太貴了根本買不起，想要參與高價股的漲跌該怎麼做呢？10 月 26 日起盤中零股交易正式上線了，為了鼓勵年輕人投資，增加市場交易量，讓買賣股票的門檻降低，小資族在股票操作更具彈性。不過在零股操作上也切忌過度頻繁，因為本金低的關係，獲利容易被手續費及交易稅吞噬，而且零股漲跌還是跟著現股; 不過權證就不一樣了，權證是有槓桿倍數效果，雖然金額小，但是卻可以創造出 3-10 倍的獲利，在短中期的操作上建議小資族可以買進權證來進行投資，且多空皆可配置，但是零股沒辦法放空，所以買進零股的小資族想要避險，可以利用認售權證避險，讓自己投資組合更完善。

疫情從今年初開始蔓延，經過 3 季仍然存在，歐美疫情三度惡化，中央疫情指揮中心將在 11 月中旬宣布秋冬的防疫專案，可以留意低基期、低價的防疫概念股，像是康那香 (9919-TW)、聚陽(1477-TW) 及熱映 (3373-TW); 近期新增較多移入個案，預期加強入境的管制，台北市防疫旅館業績有機會再度攀升，可以留意和鑫(3049-TW) 及寒舍(2739-TW)。

隨著歐美疫情失控，法國宣布將鎖國 1 個月，VIX 從 10 月 26 日開始連續攀升，在 10 月 28 日接近 6 月 11 日的高點 40.79，當天晚上美股重挫超過 3%，跌破所有均線，不過費城半導體及 NASDAQ 仍在年線之上，下週就是美國總統大選了，估計美股不會繼續重挫，仍然持續區間震盪整理，而紓困案的部分如上週提到勢必等到選後才會有結果。台股方面隨著 10 月 28 日美股重挫隔日開低逾 200 點，但投資人仍然偏多操作，收盤跌幅收斂 70 多點，從權證市場來觀察，認購權證留倉水位當天爆增 30 萬張，認售權證流通在外張數小幅下降，顯示許多權證投資人趁著拉回時積極做多，建議在選前多空不明的格局下，可以多空雙向操作會是比較適合的操作方法。

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