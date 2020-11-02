【群益投顧】指數開高走低，跌破12500 點後即回穩，大盤留長下影線後收紅，為後勢反彈留契機

一、盤勢分析

美國因參議院休會至 11/9，財政刺激新方案在 11/3 大選之前達成協議機會甚低。且新冠感染率飆升，上周五科技股集體下挫，道瓊、標普、NASDAQ 等上週下跌約在 5～6.5%，且法國、德國、英國等歐洲大國相繼祭出封城令，使得經濟前景再蒙陰影。台股開高後不久即一路走軟，跌破平盤後於盤下整理多時後尾盤轉攻至盤上，盤面上以強勢海運股長榮、萬海及部分生技防疫股如國光生、豪展、生華科為強勢，強勢電子股僅有日月光投控、台表科、景碩、正文等少數為代表，收盤指數上漲近 45 點，漲幅 0.36%，收在 12591 點，成交量降為 1645 億元。

二、盤勢預估

台股在近期連四跌後，已經落於季線 12733 點與半年線 12218 點之間的區域，且自季線以下之短中期均線均已翻黑，盤中一度跌破 12500 點整數關卡後迅速反彈，顯示仍有其支撐性，K 線留下長下影線，且 KD 指標於低檔反彈向上，顯示大盤已有初步止跌反彈契機，如能持續站穩於 12500 點關卡上，大盤才有機會將盤勢提升為低檔整理格局。

日月光投控指出美國對華為禁令事件第 4 季無影響；前 3 季失去的營收和產能其中 75%，已由其他客戶回補；剩餘的 25%，將在 2021 年第 1 季底前回補。封裝產能持續吃緊，打線產能持續滿載到 2021 年第 2 季。市場預估 4Q 營收將較上季成長約 10% 並續創歷史新高。

正文 (4906) 第 3 季合併營收為 67.5 億元，比去年同期成長 48.5%，單季營收創下近 8 年歷史新高；營業毛利率 11.9%，比去年同期成長 13%，稅前淨利 13.47 億元，稅後淨利 12.4 億元，EPS3.48 元，今年前 9 月合併營收為 150.4 億元，每股稅後盈餘為 3.54 元，相較去年同期的 0.08 元，呈現大幅度成長。

原本 10 月底應該是貨櫃航運旺季結束的時候，今年卻出現一櫃難求的狀況，導致供需出現吃緊，貨櫃航運市場的閒置運能比率已經從今年 5 月高點 11.6%，驟降至現在的 1.8%，全球前兩大租櫃公司表示，缺櫃的情形至少將延續至明年農曆年前，運價有望維持高檔走勢。油價維持低檔，貨櫃輪業者如長榮、陽明，萬海等的獲利能力持續提升。

三、強勢股

電子：

台表科 (6278)、正文 (4906)、景碩 (3189)、日月光投 (3711)、系統電 (5309)。

非電：

長榮 (2603)、萬海 (2615)、生華科 (6492)、豪展 (4735)、國光生 (4142)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據