台股翻紅12500點失而復得 外資終止連6賣 三大法人賣超1.96億元

美國總統大選即將登場，台股今 (2) 日早盤一度跌破 12500 點關卡，聯發科及聯電遭空方狙擊，聯袂重挫逾 3%，但金融、傳產強勢撐盤，台積電也上演尾盤驚奇拉高，帶動加權指數上漲 44 點，收在 12591 點。三大法人呈現土洋對作，合計賣超 1.96 億元。

台股今天成交值僅有 1656 億元，觀察三大法人籌碼動向，外資終結連 6 賣，轉為買超 29.1 億元；投信賣超 6.25 億元；自營商賣超 24.81 億元，三大法人賣超 1.96 億元。

觀察主要電子股走勢，台積電先漲後跌，最低來到 428 元，但尾盤獲低接買盤進場，逆勢翻紅漲近 1%，收 435.5 元；鴻海尾盤漲幅也擴大至 1%，收在 78.3 元；大立光一度失守 3000 元大關，終場收平盤 3025 元；聯發科、聯電第 3 季財報繳出佳績，但股價面臨獲利了結賣壓，雙雙翻黑重挫逾 3%。

金融股今日重獲法人青睞，富邦金、第一金、上海商銀皆勁揚逾 2%，兆豐金、玉山金、元大金等也有 1% 以上的漲幅，整體金融類股指數上漲 1.2%。台塑集團股同樣表現不俗，其中以南亞、台化漲逾 1% 最為強勢。其他權值股包括中華電、日月光投控、和泰車、矽力 -KY、上銀等多檔均表現亮眼。

ABF 載板大廠欣興股價仍受火警陰霾衝擊，下跌逾 4%，景碩挾轉單利多題材，股價逆勢上漲逾 4%，南電則上漲 0.8%。此外，台表科前 3 季稅後純益 14.54 億元，每股賺 4.97 元，股價直奔漲停，重登百元大關。

法人認為，美國選舉結果難分勝負，愈來愈多投資人選擇提前降低持股應變，建議在主流權值股未回穩前保守操作，並留意美股期指走向隨機應變。