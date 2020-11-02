〈世芯法說〉Q4營收估季增個位數 明年可望延續今年再創高

世芯 - KY(3661-TW) 今 (2) 日召開法說會，展望後市，總經理沈祥霖指出，第四季營收估季增個位數，明年則受惠中國、北美與歐洲客戶案件陸續進入量產，營收可望突破 3.2 億美元，約合新台幣 91.54 億元，年增 25% 以上，延續今年動能再創新高。

世芯第三季受惠中國大客戶用於伺服器、筆電的 CPU 量產動能強勁，營收優於預期，第四季則因比較基期較高，估季增個位數，可望達全年最高峰，法人估，世芯今年營收將衝上 71 億元，年增逾 6 成，創新高。

沈祥霖表示，由於客戶量產計畫積極，現今設計產能已無法滿足所有客戶需求，目前員工總人數約 480 位，預計年底前將達 500 位，明年則上看 700 位，年增逾 4 成，持續擴充設計產能，因應業務成長。

展望明年，沈祥霖認為，中國仍是主要營收成長來源，大客戶 16 奈米 CPU 量產動能自今年下半年延續至明年上半年，7 奈米 CPU 第四季起也將進入量產，明年營收貢獻顯著，第二大客戶 7 奈米案件今年也已設計定案 (Tape out)，明年將開始挹注營收。

此外，世芯北美、歐洲客戶的 AI 晶片也將在今年第四季陸續進入設計定案，目前也已獲得歐洲客戶 5 奈米的案件，不過，由於先進製程研發時程較長，設計定案估落在明年底至 2022 年初。

財務長王德善認為，ASIC、NRE(委託設計服務) 成長帶動下，世芯明年營收可望優於市場原先預期的 3-3.2 億美元，年增幅上看 25% 以上，且因營收規模提升，有助營益率改善，估明年營益率年增幅，將再優於營收。

世芯上周五公告發行 GDR(海外存託憑證)，擬籌資 1 億美元，沈祥霖指出，由於現今需求遠高於供給，因應未來成長動能，需要更多資源，未來隨著手上現金增加，也可確保晶圓代工產能供應。