〈百年大同變天〉林郭文艷接任榮譽董事長 王光祥不排除出任副董

大同 (2371-TW) 今 (2) 日舉行董事會，新任董事長林文淵表示，經董事、三圓建設董事長王光祥提議，聘請前董事長林郭文豔為榮譽董事長，並為她保留公司辦公室；王光祥並表態，願意出任副董事長。

林文淵指出，上周透過友人牽線與林郭文豔見面，是股臨會後雙方首次面對面對談，他向林郭表明不會砸公司百年招牌，目的是要好好經營大同，從中取得成就感；而林郭奉獻大同 40 年時間，也不希望公司就此瓦解，雙方在經營理念取得共識。

林文淵強調，為感謝林郭對公司的付出，聘請她為榮譽董事長，且董事會無異議照案通過，雖然榮譽董事長未來不會直接參與公司營運，但若公司高層有經營問題能向她請教，且林郭仍在公司可獲得尊寵、禮遇，並留辦公室位置。

另外，外界推測，王光祥將成為大同副董事長，對此，王光祥回應，有意願擔任公司副董事長，不過得先修改公司章程後，才能擔任該職務。

市場持續關心林文淵與王光祥對芙蓉大樓建案發展狀況，林文淵多次強調，不會出售芙蓉大樓，且會朝公司最大利益方向執行，尤其芙蓉大樓不是大同所有，另有其他大股東，未來王光祥會與大股東溝通，建築開發案會以多贏局面為優先。

林文淵舉例，國泰集團蓋新大樓後，並未出售、而是以出租方式獲取穩定資金來源，因此大同不能靠著出售資產獲利，而是要將資產利益最大化。