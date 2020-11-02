〈美股盤前要聞〉市場關注美國大選 美股期貨回穩

美科技股在上週五暴跌，拖累美股表現。不過，週一 (2 日) 美股期貨收復失地。市場關注本周美國大選結果，今日內也將公布 10 月 ISM 製造業指數和 10 月 ISM 就業指數。

1. 市場關注美國大選 美股期貨回穩

週一美股期貨上漲，主因是投資者在為即將到來且充滿不確性的美國總統大選做準備，並等待美聯準會政策會議和美國 10 月份的就業報告。

道瓊期貨上漲 1.84%，標普 500 期貨漲 1.53%，斯達克 100 期貨漲 1.19%。

美國 2020 年總統大選日越來越逼近，外媒報導，往年精準的美大選預測指標「標普 500 指數」預告，現任美國總統川普將敗選。

往年用美股風向球「標普」預測美國總統大選結果都相當準確，追蹤該指標七月底至十月底的標普表現，若標普表現不佳，收於 3,271.12 以下預示，預告現任執政黨將會敗選。

週五 (10 月最後一個交易日) 標普 500 震盪收跌 1.21% 至 3,270.08 點。據 CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 稱，標普在 10 月底大跌，為川普連任帶來了壞消息。

2. 國際油價跌至 5 個月新低

由於市場憂心歐洲防疫限制影響市場需求，也擔心石油需求將長期維持低水準，導致國際三大原油連續 4 個交易日跌破 40 美元，並跌至近 5 個月來新低。

在全球需求改善，加上美元走疲、產油國持續減產下，國際油價 8 月漲至近 5 個月以來高點，但受疫情再次升溫影響，油價 9 月上旬跌破 40 美元，9 月下旬回穩後，在 40 美元附近震盪。

近來由於歐美地區二次疫情爆發，包括法國與德國兩大經濟體，決定重啟全國封鎖隔離措施，美國單日確診人數也持續創新高，市場憂心，歐洲地區限制令恐衝擊市場需求，也擔憂在疫情遲遲未能緩和下，石油需求將長期維持低水準狀態。

也因此，國際三大原油包括西德州、杜拜、布蘭特原油近期持續下挫，國際油價週一下挫逾 4%，且為連續 2 個月下跌，並回落至近 5 個月來新低價。

3. 美單日確診飆新高 專家告警冬季來臨將更為艱困

美國週五 (30 日) 單日新確診病例繼周四後再度直逼 9 萬例，隨著美國累積確診人數持續增加，專家告警冬季來臨下死亡率恐翻倍，接下來 2 個月是疫情間最艱困的時期。

據美國約翰霍普金斯大學統計，美全國確診為 902 萬 9959 例，死亡 22 萬 9356 人。此外，美國 10 月份就有 30 州回報了單日最高確診數，顯示整體疫情嚴峻。全美每百萬確診週期也創下最短紀錄，從 800 萬至 900 萬例僅花了 14 天。

4. 歐洲疫情嚴重 英國二度封城

在英國公布新冠肺炎累積確診數突破 100 萬例後，首相強生 (Boris Johnson) 宣布，由於新冠病毒在英國持續擴散，英格蘭將採取第二次封城政策。為了抑制疫情失控，英國將自 11 月 5 日 (周四) 起關閉所有非必要的商店，直到 12 月 2 日，但學校照常上課。

義大利單日新增病例首度超過 3 萬，確診比率增加到 14.5%，西班牙也有單日 9000 例的紀錄。

法國週五新確診病例增加近 5 萬人至 133 萬例，死亡人數 36565 人，刷新 4 月以來新高，歐洲感染率最高的國家比利時也緊急宣布鎖國至 12 月中旬並實行嚴格的防疫政策。

5. 商品大王羅傑斯：下一輪熊市將是 78 年來最糟糕的一次

疫情再度升溫，歐美地區確診數激增。有「商品大王」之稱的著名投資人羅傑斯 (Jim Rogers) 警告表示，下一個熊市將會是 78 年來最糟糕的一次。

量子基金 (Quantum Fund) 創辦人羅傑斯認為，來自全球央行的大量資金如今正支撐市場運轉，最終恐怕將導致災難。他指出，如今全球都在印鈔，當所有國家都陷入債務時，可能意味著情況不是很妙。

Rogers 表示：「這可能是我一生中最嚴重的危機，歷史上曾有很多流行病，但從未發生過關閉過麥當勞、航空公司等情況。下一次的空頭市場情況，將會是我一生中最糟糕的一次。」