〈美股早盤〉收復上週部分失土 主要指數早盤開高、道瓊飆逾300點

自上週創下 3 月以來最大單週跌幅後，市場本週即將迎接美國大選、Fed 利率會議以及非農就業報告等重磅事件，美股週一 (2 日) 收復上週部分失土，道瓊工業指數早盤飆逾 300 點或 1.5%，標普 500 指數漲 1.2％，那斯達克指數及費半均漲 1%。

截至上週五 (30 日)，標普 500 指數單週跌幅為 5.6％，寫 3 月以來最低水平，道瓊工業平均指數單週跌幅則超 6％，歷經急劇下挫後，市場正積極自跌勢中恢復。

不過，隨著英國於當地時間週六宣布重啟封鎖措施後，歐洲疫情前景再度打壓能源需求，加上利比亞原油復產速度驚人，週一 (2 日) 油價出現崩跌，WTI 原油和布蘭特原油一度重挫逾 5%，雙雙創下 5 月底以來最低。

另外，美國總統大選即將於當地時間週二登場。NBC News 與《華爾街日報》週日發布民意調查顯示，民主黨候選人拜登的登記選民支持率為 52％，川普為 42％，拜登仍在全美多項民調中領先川普。不過也有越來越多媒體或民調機構指出，川普在部分關鍵搖擺州的民調差距仍持續縮小。

本週焦點還將集中在 Fed 的 11 月利率會議、非農就業報告，以及近四分之一的標普 500 公司財報，包含晶片大廠高通 (QCOM-US、通用汽車 (GM-US) 以及美國國際集團 (AIG-US) 等。

截至台北時間週一 (2 日)21 時許：

道瓊指數上漲 388.34 點或 1.47%，暫報 26889.94 點

那斯達克上漲 100.44 點或 0.92%，暫報 11012.03 點

標普 500 指數上漲 40.22 點或 1.23%，暫報 3310.18 點

費半上漲 22.19 點或 0.99%，暫報 2268.35 點

台積電 ADR 上漲 1.16% 至每股 84.84 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.842%

紐約輕原油下跌 1.40% 至每桶 35.29 美元

布蘭特原油上漲 0.05% 至每桶 37.48 美元

黃金上漲 0.59% 至每盎司 1890.90 美元

美元指數上漲 0.08% 至 94.120 點

道瓊工業指數 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Dunkin’Brands(DNKN-US) 早盤上漲 6.22％，至 105.91 美元。

擁有 Arby’s、水牛城狂野雞翅等多家連鎖餐廳的 Inspire Brands 宣布將以 88 億美元、全現金交易方式，收購餐飲連鎖同業 Dunkin’Brands，含債務的交易總價值達到 113 億美元，成為近 10 年來第二大規模的餐飲業併購交易案。

Inspire Brands 表示，對 Dunkin’Brands 的每股估值來到 106.50 美元，較 10 月 23 日的收盤價溢價 20%。

尼爾森 (NLSN-US) 早盤上漲 8.22％，至 14.62 美元。

市調公司尼爾森週日 (1 日) 宣布，將以 27 億美元價格將旗下消費品數據部門售予私募基金 Advent International。據了解，該項收購案由 Advent 與環聯 (TransUnion) 前任 CEO James Peck 共同合作完成。

在交易案完成前，尼爾森早就有意將消費品數據部門分拆。執行長 David Nienny 表示，相較於業務分拆計畫，本次出售將能夠更快創造可觀價值，為所有相關利益者帶來更多確定性。

通用汽車 (GM-US) 早盤上漲 1.19％，至 34.94 美元。

通用汽車上週五 (30 日) 宣布自達美航空 (Delta Airlines) 聘請 Paul Jacobson 擔任新任財務長，12 月 1 日將正式接任，在公司前財務長 Dhivya Suryadevara 卸任後擔任通用汽車臨時財務負責人的 John Stapleton 則將任職至 11 月底。

Jacobson 在 1997 年加入達美航空後，2005 年至 2012 年間擔任高級副總監財務主管，曾在 2007 年破產危機時幫助重塑公司財務體質，並在本次疫情危機中發揮重大作用，度過資金流動性難關。

每日關鍵經濟數據：

台北時間晚間 22:45 將公布美國 10 月 Markit 製造業 PMI，前值 53.3

台北時間晚間 23:00 將公布美國 10 月 ISM 製造業 PMI，預期 55.6，前值 55.4

台北時間晚間 23:00 將公布美國 10 月營建支出月增率，預期 1.0%，前值 1.4%

華爾街分析：

Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 表示：「等待大選結果撥雲見日之際，全球投資人仍處於觀望狀態，在選舉結束、紓困案恢復談判，以及央行提供進一步政策支持後，短短幾天內，世界將變得更加清晰。」

Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 表示：「既使擔心市場再受到不確定性衝擊而下挫，我們認為，股市正在為接下來兩個月左右的良好漲勢做準備。」