〈世芯法說〉ARM架構在中國具利基 客戶享有高市占將受惠成長

世芯 - KY(3661-TW) 今 (2) 日召開法說會，總經理沈祥霖指出，儘管中國國產 CPU 競爭激烈，但 X86 生態系被美系廠商壟斷，因此 Arm 仍是中國國產 CPU 的主力架構，世芯的客戶在該方面享有高市占，可隨著客戶同步成長。

中國國產 CPU 市場大，不僅世芯客戶搶進，其他同業也相繼投入，威盛 (2338-TW) 前日就宣布，將部分晶片組技術、資料等智慧財產權出售給上海兆芯，金麗科 (3228-TW) 也因承接中國 CPU 案件，近期營運顯著成長。

隨著中國國產 CPU 競爭激烈，市場也擔憂世芯客戶如何鞏固自身市占，沈祥霖回應，不論從架構選擇，或是客戶優勢，客戶都具備利基，世芯也可同步受惠。

沈祥霖指出，由於現今 X86 架構仍被美系大廠包括 Intel、AMD 兩大巨頭把持，Arm 則因對開發者較開放，不受限單一開發者，且生態系逐漸從手機擴散至筆電、伺服器等領域，因此成為中國發展主力。

再者，華為海思受美國禁令影響後，客戶已成中國國產 CPU 的優先選擇，也逐步吃下華為退出後的市占，目前客戶在中國國產 CPU 市占高達 7 成，也是世芯今年營運大成長的主因。

沈祥霖看好，未來客戶營運將持續成長，世芯也能直接受惠，預計明年營收可優於 3.2 億美元，約合新台幣 91.54 億元，年增 25% 以上，續創歷史新高。